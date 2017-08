Toller Tuttlinger Literaturherbst

Einen Schwerpunkt im Herbstprogramm der Stadthalle Tuttlingen bildet seit Jahren die Literatur. Das gilt auch für die 16. Spielzeit, die gleich zu Beginn vom 4. Oktober bis 11. November im Rahmen des „14. Tuttlinger Literaturherbst“ sechs Veranstaltungen mit namhaften AutorInnen bringt. Mit Gästen wie Sascha Lobo, Iris Berben, Denis Scheck oder Wolfgang Schorlau bieten die Tuttlinger geballte Prominenz auf.

Eröffnen wird den Literaturherbst am Mittwoch, 4. Oktober, ein aus TV und neuen Medien bekanntes Gesicht: Der Autor, Blogger, Vortragsredner und Strategieberater Sascha Lobo (Foto) spricht über „Die Zukunft des Buches“. Lobo gilt als prominentester Netz-Vordenker der Republik und prägt wie wenige andere den Diskurs über die Digitalisierung. Der Social-Media-Experte und Kolumnist stellt an diesem Abend die Frage, wie angesichts des unaufhaltsamen Siegeszugs des Internets die Zukunft des Buches aussehen kann.

Weiter geht es am 12. Oktober mit Bestsellerautor Wolfgang Schorlau. Der Träger des Deutschen Krimipreises 2012 kommt mit „Die schützende Hand“ zum Literaturherbst, einem hochbrisanten Krimi aus seiner Dengler-Reihe. Das Buch ist ein brillant recherchierter, hochpolitischer Kriminalroman vor dem Hintergrund der NSU-Mordserie, der Schlagzeilen macht und es auf den Spitzenplatz der Bestsellerlisten schaffte. Gewohnt exzellent recherchiert, erzählt er von einer literarischen Ermittlung im größten Kriminalfall der Nachkriegsgeschichte. Gestützt auf die internen Unterlagen der Ermittler stellt Schorlau die entscheidenden Fragen rund um die NSU-Mordserie. Die Ergebnisse seiner Recherche sind spektakulär, sie decken die Anatomie eines Staatsverbrechens auf …

Iris Berben kommt am Samstag, 21. Oktober, mit Pianist Benjamin Moser. Mit ihren Lesungen „Hitlers Tischgespräche aus dem Führerhauptquartier und Aufzeichnungen von Holocaust-Opfern“ erinnerte die Schauspielerin und Grimme-Preisträgerin 2004 an das grausamste Kapitel deutscher Geschichte. Mit ihrer musikalisch begleiteten Lesung „Ich bin in Sehnsucht eingehüllt“, die dem Gedenken an die junge jüdische Lyrikerin Selma Meerbaum-Eisinger gewidmet ist, setzt sie ihr politisches Engagement fort. Ein Abend, der für Verständigung und Toleranz wirbt, der Zeitgeschichte in Gedichten präsentiert und für Berben „ein neuer Weg, um diese wichtige Thematik über die Ebene der Kunst einer breiteren Gesellschaft zu vermitteln“.

Komplett gegensätzlich dazu der nächste Literaturherbst-Termin am 26. Oktober: Ralf König liest „Herbst in der Hose“, eine Comic-Lesung. Der Kölner Comic-Zeichner und Autor, der vielfach preisgekrönte Meister des intelligenten deutschen Comics und Träger des Wilhelm-Busch-Preises 2017 kehrt pünktlich im 30. Jubeljahr der Erstveröffentlichung seines Bestsellers „Der bewegte Mann“ mit seinem neuen Comic-Roman zurück. Der handelt von einem Schwulenpärchen in den Wechseljahren. Ein superernstes Thema, dem König mit bittersüßem Humor begegnet.

Am 8. November kommt der mit vielen Preisen ausgezeichnete Franz Hohler (74), der in Zürich lebt und als einer der bedeutendsten Erzähler seines Landes gilt. Er bringt lyrische Gedanken über das Älterwerden aus seinem Gedichtband „Alt?“ mit und liest auch Prosa, nämlich aus dem brandneuen Roman „Das Päckchen“, der die spannend-mysteriöse Geschichte eines Züricher Bibliothekars erzählt, dem unversehens ein verschollenes Original des „Abrogans“ zufällt …

Den Abschluss macht dann am 11. November mit Fernsehpreisträger Denis Scheck der vielleicht bekannteste deutsche Literaturkritiker. Er bringt seine Tour d’Horizon durch die aktuellen Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt live auf die Bühne. Wie in seiner ARD-Sendung „Druckfrisch“ wirft er einen ebenso schonungslos-unbestechlichen wie klug-unterhaltenden Blick auf neue Bücher aus Belletristik und Sachbuch und stellt die Schriftsteller und Geschichten hinter den Büchern vor. Außerdem nimmt er gerne die aktuellen Bestseller unter die Lupe – kurz nach der Frankfurter Buchmesse sicher ein besonderer Höhepunkt zum Abschluss der Reihe 2017 …

Auf das Publikum warten also sechs unterhaltsame Literaturveranstaltungen. Karten und Abos gibt es ab 28. August bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbörse in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“). Tickets sind außerdem bei allen Vorverkaufsstellen des Kultur-Tickets Schwarzwald-Baar-Heuberg und online unter www.tuttlinger-hallen.de erhältlich. Ein telefonischer Kartenservice ist unter (07461) 910996 eingerichtet.

MM/hr