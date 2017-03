Theatertage am See einfach „grenzenlos“

Das große Festival des Amateurtheaters in Friedrichshafen geht in die 33. Runde. Kurz vor den Osterferien finden Projekte, Kurse und nicht zuletzt insgesamt 17 Theater­vorstellungen statt. In den ersten Tagen des Festivals (5.-7. April) gibt es justSEE, die Jugend- und Schultheatertage am See. Am Wochenende (7.-9. April) dann die internationalen Amateurtheatertage – jeweils in der Bodensee-Schule St. Martin, Friedrichshafen.

Das Motto der Theatertage lautet „Grenzenlos“. Mit dem Motto setzen die Veranstalter ein politisches Statement, loten aber auch die Grenzen des Theaters aus. Kursprogramm und Theaterprojekt bilden das Rahmenprogramm, das von hunderten Teilnehmer jährlich besucht wird. Die Kurse sind eine Mischung aus Angeboten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Darunter auch generationsübergreifend arbeitende Workshops.

Die Theateraufführungen werden von Gruppen aus Tübingen, Ravensburg, Darmstadt, Leutkirch, Sulz, Lindau, Ulm, Erfurt, Dresden und Recklinghausen bestritten. Gruppen aus Südtirol, der Schweiz, Österreich, den Niederlanden, Ungarn und Weißrussland vertreten das internationale Theater.

Das ausführliche Programm ist auf der Homepage (http://www.theatertageamsee.de) zu finden oder aber auch gedruckt. Das Programmheft liegt in Büchereien und öffentlichen Einrichtungen aus oder kann per Mail oder Telefon angefordert werden. info@theatertageamsee.de – Telefon: 7541 921632. Veranstalter ist der Förderverein Theatertage am See in Friedrichshafen.

MM/hpk

Informationen, Eintrittspreise, Vorverkauf:

10 €, ermäßigt: 5 € für Schüler, Bundesfreiwilligendienst, Schwerbehinderte und Mitglieder des Fördervereins Theatertage am See. Gruppen über 10 Personen: 4 €, Schulklassen: 2 € pro Person Abendkarte: 12/6 € gilt für den ganzen Abend ab 18 Uhr. Dauerkarte komplett für alle Aufführungen: 60/30.- €. Die Dauerkarten sind übertragbar.

Mehr zum Thema:

08.04.14 | Alles Theater – 30 Jahre Festival in Friedrichshafen

20.03.13 | Spitze in Europa: Das Bodensee-Amateur-Theater-Festival