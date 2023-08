Theater Konstanz: Ausblick auf die kommende Spielzeit

Bis 5.9.2023 befindet sich das Theater Konstanz in der Spielzeitpause. Am 8.9. öffnet der KulturKiosk wieder seine Pforten und das große Theaterfest lockt am 16.9. Was sonst noch geplant ist in der neuen Spielzeit: hier einige Appetithappen aus Sicht der Theatermacher:innen.

Das Theaterteam um Intendantin Karin Becker hat auch dieses Mal wieder ein passendes Motto gefunden: WER ENTSCHEIDET ZUKUNFT? In unseren Stücken und mit einem vielfältigen Rahmenprogramm gehen wir dieser Frage nach. Das Theater ist ein Ort, an dem Geschichten erzählt und verschiedene Blickwinkel aufgezeigt werden. Ein Ort, an dem wir unsere Komfortzone verlassen können, an dem wir experimentieren und uns für die Demokratie stark machen, an dem wir uns für Vielfalt, Menschenrechte und Freiheit einsetzen. Wir alle entscheiden Zukunft und können nur gemeinsam eine lebendige und vielfältige Stadtgesellschaft leben und gestalten.

Das Theater Konstanz tritt ein für Solidarität, Freiheit und Dialog, zeigt Vielfalt auf und präsentiert große Geschichten in einer Mischung aus klassischem Theater und neuen Formen. Von Kammerspiel, Schauspiel, Komödie, Musical, Kinder- und Jugendstücken bis zu mobilen Theaterabenteuern ist ein breites Spektrum geboten. Gespielt wird mit eigenem Ensemble.

In der kommenden Spielzeit präsentiert das Theater Konstanz 18 Premieren, davon sechs Uraufführungen und eine Deutschsprachige und eine Deutsche Erstaufführung. Auch das Open Air Theater auf dem Konstanzer Münsterplatz ist im Sommer 2024 wieder geplant – zur Aufführung gelangt Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“.

Am Samstag 16.9.2022 bietet das Theaterfest von 15 bis 20 Uhr wieder volles Programm mit Infoständen und zahlreichen Mitmachaktionen für Klein und Groß auf dem Münsterplatz, im Stadttheater und im Werkstattgebäude. Große und kleine Neugierige schauen bei Technik- und Werkstattführungen hinter die Kulissen und erleben spannende öffentliche Proben und Chorproben. Gewinnspiele stehen genauso auf dem Programm wie Kinderschminken, Kostümverkauf und viele weitere Überraschungen. Ein Highlight wird der musikalische Abschluss des Ensembles von 19 bis 20 Uhr sein. Danach lädt das Theater im Foyer des Stadttheaters zur Party!

Eröffnet wird die neue Spielzeit im Stadttheater am 23.9. mit „Die Ärztin“ von Robert Icke, sehr frei nach „Professor Bernhardi“ von Arthur Schnitzler. Eine minderjährige Patientin liegt nach einem heimlich durchgeführten Abtreibungsversuch im Sterben. Da ihre Akte keinen Hinweis auf ihre Religion enthält und ihre Eltern nicht erreichbar sind, verweigert Dr. Ruth Wolff dem katholischen Priester den Zutritt zu dem jungen Mädchen. Sie stirbt alleine, ohne religiösen Beistand. Dieser Vorfall weitet sich zu einem Skandal aus. Hausregisseurin Franziska Autzen inszeniert diesen Moralthriller des britischen Dramatikers Robert Icke. Es folgt gleich am nächsten Tag die Premiere von „Tragödienbastard“ auf der Werkstattbühne. Ewe Benbenek beschreibt in ihrem soghaften Text die Macht von Sprache und die Suche nach neuen Wegen des Erzählens. Diese Suche wechselt rasant zwischen schmerzhaften Erinnerungen, hilflosen Gedanken und lauter Rebellion. Für ihr Debütstück hat sie 2021 den Mülheimer Dramatikpreis erhalten.

