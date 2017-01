Die Buchreihe „Täter Helfer Trittbrettfahrer“ will in zehn regional gestaffelten Bänden das Wissen über den Nationalsozialismus auf dem Gebiet des heutigen Baden-Württemberg und ausgewählten angrenzenden Gegenden hinterfragen. Über 100 AutorInnen treten an, um dazu eine möglichst quellengestützte, bewusst faktenbasierte NS-Täterforschung im Lande voranzubringen. 19 von ihnen legen den sechsten Band „NS-Belastete aus Südbaden“ vor.

Denn die regionale NS-Vergangenheit darf nicht schön geredet und in ihren entscheidenden Zusammenhängen totgeschwiegen werden. Gerade in „postfaktischen“ Zeiten kommt es darauf an, hart an der Sache, aber gleichzeitig kontextbezogen und entideologisiert nachzuforschen. Dabei müssen neben den Toptätern auch solche NS-Belastete untersucht werden, deren persönliche Schuld zunächst als Marginalie erscheinen mag. Weil aber solche Täter in ihrer großen Masse ganz erheblichen Anteil an der Akzeptanz des Unrechtsregimes unter der Mehrheit der Deutschen hatten, sind es gerade die Helfershelfer und Trittbrettfahrer aus der zweiten und dritten Reihe, ohne die der Nationalsozialismus heute nicht mehr angemessen verstanden werden kann.

Besprochen werden Rudolf Allgeier (Lörrach/Straßburg, Ernst Bäckert (Meßkirch/Stockach/ Überlingen), Heinrich Bieg (Villingen/Freiburg/Schweiz), Reinhard Boos (Lörrach), Dr. Hermann Burte (Maulburg), Dr. Conrad Gröber (Meßkirch/Freiburg), Wilhelm Gutmann (Tiengen), Karl Hauger (Neustadt/Wolfach), Heinrich Höfler (Freiburg/Emmendingen), Waldemar Hoven (Freiburg/Buchenwald), Karl Jäger (Waldkirch/Litauen), Dr. Franz Kerber (Freiburg), Kurt Rahäuser (Lörrach/Kleines Wiesental), Dr. Wolfram Rombach (Offenburg), Jakob Schaffner (Basel/Straßburg), German Josef Schillinger (Oberrimsingen/Auschwitz), Albert Leo Schlageter (Schönau), Albert Schöni (Wiesental), Dr. Hanns Martin Schleyer (Offenburg/Stuttgart/Nordfrankreich), Theodor Schmid (Blumberg), Dr. Oskar Schmoll (Donaueschingen/Freiburg//Mannheim/Waldshut), Dr. Achim Tobler (Rheinfelden), Emil Tscheulin (Teningen/Köndringen), Dr. Paul Werner (Appenweier/Freiburg), Karl Winter (Steinen).

Unter den zahlreichen „prominenten“ Namen dieser Liste sticht besonders der von Conrad Gröber hervor. Der Bischof mit Konstanzer Wurzeln ist nicht nur – noch immer – Ehrenbürger der Stadt Konstanz, sondern auch Namensgeber einer Konstanzer Straße:

http://stolpersteine-konstanz.de/conrad-groeber-str.htm, bzw. http://stolpersteine-konstanz.de/neueste_ergaenzungen.htm seemoz e.V. hat darum den Herausgeber dieser Buchreihe, Dr. Wolfgang Proske, für dieses Frühjahr zu einer Vortragsveranstaltung nach Konstanz eingeladen, um über den im Volksmund als „Braunen Conrad“ bekannten Erzbischof näher zu informieren. Der genaue Termin für diesen Vortrag wird zeitnah bekannt gegeben.

MM/hpk

Täter Helfer Trittbrettfahrer, Bd. 6: NS-Belastete aus Südbaden. Herausgegeben von Dr. Wolfgang Proske. Erscheint am 6. März 2017, ISBN-978-3-945893-06-7, 422 S., 19,99 E (D)

