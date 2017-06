Stuttgart autofrei: Vision possible?

Das kommt uns doch bekannt vor: In Stuttgart und um Stuttgart herum drängen sich Autos im Stau, durch die Stadt wabern Abgasschwaden. Jetzt soll ein Bürgerbegehren für die autofreie Innenstadt her, berichtet die aktuelle Kontext. Außerdem spüren die KollegInnen aus der Landeshauptstadt natürlich weiteren Themen nach: Etwa, dass ein schwäbischer Bürgermeister sein Herz für die AfD entdeckt hat und die deutsche Verteidigungsministerin die Rommelkaserne – jawoll, die heißt immer noch so – bei Ulm besucht.

Rechtsabbiegen in Burladingen: Burladingen, ein Städtchen am Rande der Schwäbischen Alb, war bisher allenfalls durch Trigema bekannt. Jetzt hat es auch der Bürgermeister zu einer gewissen Berühmtheit gebracht: als Fan der AfD. Zum Beitrag …

Das leere Konto: Neues zum heftig geführten Streit zwischen BUND und Aktionsbündnis in unserem Editorial. Zum Beitrag …

Vision possible: Der Verein Aufbruch Stuttgart findet, dass Oberbürgermeister Fritz Kuhn keine Vision für die Stadtentwicklung hat. Die Initiative Stuttgart laufd nai hätte da was im Angebot: eine komplette autofreie Innenstadt. Die soll jetzt per Bürgerbegehren Realität werden. Zum Beitrag …

Ode an die S-Bahn: Die Landeshauptstadt versinkt in übler Luft. In Stuttgart und um Stuttgart herum drängen sich die Autos in Staus. Unsere Redakteurin fährt mit der S-Bahn. Und wird bemitleidet. Zum Beitrag …

Fakten zum Fahrrad: Radfahren ist gut für die Gesundheit. In Stuttgart nicht. Da ist es nervenaufreibend und lebensgefährlich. Dabei wären viele Verkehrsprobleme gelöst, wenn mehr Menschen aufs Fahrrad steigen würden. Warum tut die Stadt nicht mal was? Zum Beitrag …

Die große Einfalt: Die Stadt hat wieder mal vor dem Geld kapituliert. Und dafür ein ödes Dorotheen Quartier bekommen, in dessen Werbelyrismen man – pardon! – herzhaft hineinkotzen muss. Eine Polemik. Zum Beitrag …

Mister 125 000 Euro: Baden-Württembergs Steuerzahler sollen dem 69-jährigen Herbert Landau den Ruhestand versilbern. Der Bundesverfassungsrichter a.D. wurde vom Stuttgarter Landtag mit einem teuren Gutachten zur Pension der Abgeordneten beauftragt. Zum Beitrag …

Nichts im Griff: Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen besucht zum Tag der Bundeswehr an diesem Samstag die Rommelkaserne in Augustdorf. Sie wird mit gegensätzlichen Forderungen konfrontiert werden. Die Soldaten erwarten eine Entschuldigung für pauschale Verdächtigungen, die Jusos eine Umbenennung der Kaserne. Zum Beitrag …

Letzte Chance: Am Pfingstsonntag war Erhard Eppler der Stargast bei Pulse of Europe in Stuttgart. Der überzeugte Europäer hatte eine kleine Überraschung im Gepäck: Die Deutschen sind nicht die tollen Europäer, für die sie sich halten. Sein kluges Plädoyer für mehr Solidarität im Wortlaut. Zum Beitrag …

Todeskommandos: Unser Wetterer über Katar, das todsichere sichere Herkunftsland für Terroristen – mit besten Kontakten zu Deutschland. Zum Beitrag …

Der Eisenbahn-Maler: Die Welt der ein- und ausfahrenden Züge zu malen, das war ein Lieblingsmotiv von Herrmann Pleuer, noch vor dem großen Umbau des Stuttgarter Bahnhofs vor 100 Jahren. Der Künstler gehört zu den Pionieren des Impressionismus in Deutschland. Unsere Schaubühne. Zum Beitrag …

MM/jüg