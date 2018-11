Strasser kommt nicht, Vowinkel schon

(hr) Der für heute Abend auf seemoz angekündigte Vortrag der Schweizer Neurologin M. Strasser an der Universität wurde vom Veranstalter gbs Konstanz (Giordano-Bruno-Stiftung) kurzfristig gestrichen. Die Referentin wollte unter anderem anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse darlegen, wie evolutionär entstandene Gehirnfunktionen zu verstärkter Religiosität führen können. Aber zu einem ähnlichen Thema: „Wissen statt Glauben“ referiert am 6.12., ebenfalls an der Universität, um 18.45 Uhr in Raum A701 Bernd Vowinkel, Physiker und Autor mehrerer Bücher.