Den lesenswerten Aufmacher in der aktuellen Kontext-Ausgabe hat Winfried Wolf zu Stuttgart 21 geschrieben. Der profunde Kritiker dieses Bahn-Irrsinns ist übrigens – auch auf seemoz-Einladung – nächste Woche zum selben Thema auf Vortragsreise in Singen und übernächste Woche in Konstanz – gesonderte Ankündigungen demnächst an dieser Stelle.

Sprengstoff im Aufsichtsrat: Am 26. Januar soll der Aufsichtsrat der Bahn darüber befinden, wie es mit Stuttgart 21 weitergeht. In der Entscheidung steckt Brisanz, denn wenn neuen Kostensteigerungen zugestimmt wird, könnten Untreue-Klagen drohen. Zum Beitrag …

Montagsdemo, die Erste: Die Montagsdemo gegen Stuttgart 21 ist einmalig in der Republik. Woche für Woche findet sie statt. Seit mehr als acht Jahren. Und jetzt steht die 400. Auflage an. Entstanden ist sie aus einem Missverständnis. Zum Beitrag …

Die Geister von Oettinger und Schuster: Seit Dezember 2016 klagt die Bahn wegen der Übernahme der Stuttgart-21-Mehrkosten gegen Stadt und Land. Diese beharren auf dem Kostendeckel, doch der Stuttgarter Rechtsanwalt Roland Kugler bezweifelt, dass sie diese Position vor Gericht durchhalten können. Zum Beitrag …

Neue Post aus Schilda: Mit ihrer aktuellen Ankündigung, im Fernverkehr täglich nur drei Zugpaare am geplanten Filderbahnhof halten zu lassen, bringt die Deutsche Bahn sogar glühendste Stuttgart-21-Fans gegen sich auf. Jedoch ist es selbst für die noch nicht zu spät, sich auf die richtige Seite zu schlagen. Zum Beitrag …

Der Frauenminister: Es ist eine Konstante in der Geschichte der Menschheit: Männern bleibt die weibliche Sicht der Dinge weitestgehend verschlossen. Dennoch hätte es nicht sein müssen, dass sich Baden-Württembergs Grüne einen zuständigen Minister leisten, der in Gleichstellungsfragen eines sicher nicht ist – auf der Höhe der Zeit. Zum Beitrag …

Rabendenkerinnen: Die traut sich was. Stefanie Stegmann hat das Stuttgarter Literaturhaus politisiert. Für den Literatursommer 2018 plant sie eine feministische Reihe. Ein Gespräch über die Demo für Alle, Provokationen und Humor. Zum Beitrag …

Freunde, schönstes Götterflunkern: Der Wetterer über Panzer gegen Journalisten, Monsieur Macron und Katzen, die bei Nacht alle schwarz sind. Zum Beitrag …

Urlaubsziel mit Makel: Wegen seiner restriktiven Flüchtlingspolitik sitzt Ungarn vor dem Europäischen Gerichtshof auf der Anklagebank. Die Stuttgarter Reisemesse CMT dagegen feiert das vom Rechtsnationalen Viktor Orbán regierte Land für seine Gastfreundschaft. Zum Beitrag …

Die Fremde im Zug: In „The Commuter“ gerät ein vom Alltag gelangweilter Versicherungsmakler in eine mörderische Verschwörung. Mit seinem Echtzeit-Thriller eifert der Regisseur Jaume Collet-Serra seinem Vorbild Hitchcock nach. Zum Beitrag …

Gute Aussichten für die Panoramabahn: Seit 140 Jahren umrunden Züge von und nach Horb, Singen und Zürich in großem Bogen den Stuttgarter Talkessel. Das Projekt Stuttgart 21 will damit Schluss machen. Doch die Panoramabahn wird noch gebraucht. Zum Beitrag …

