Noch bis zum 12. März ist die Ausstellung „Spirit“ im Richental-Saal im Kulturzentrum am Konstanzer Münster zu sehen. Kunst-Installationen, Poetry Slam und eine Schreibwerkstatt sind Elemente dieses von der Göppinger Künstlerin Monika Drach (Foto) konzipierten Kunstprojektes. Gestartet hatte Drach das Projekt im Herbst 2016 mit einem weltweiten Internetforum mit ehemaligen, Noch- und Neu-Konstanzern, deren Beiträge sie nun in einer Rauminstallation verarbeitet hat.

Die Künstlerinnen Adidal Abou-Chamat (München), Magda Korsinsky (Berlin) und Julia Wenz (Stuttgart) bringen weitere Installationen, Zeichnungen, Fotos, Videos und Objekte in die Ausstellung ein.

Literarische Impulse gibt es in einer Schreibwerkstatt mit der Autorin Sudabeh Mohafez am 4. Februar 2017 zwischen 13.30 und 17.30 Uhr. Anmeldungen sind beim Kulturbüro (Verena Schmidt, Tel. 07531 988, Verena.Schmidt@Konstanz.de) bis zum 27. Januar 2017 möglich.

Gemeinsam mit einer 8. Klasse des Ellenrieder-Gymnasiums wird Marvin Suckut zu den Themen der Ausstellung einen Poetry Slam-Workshop durchführen. Aus dem Filmmaterial einer mitlaufenden Kamera wird ein Video-Clip erstellt und in der Ausstellung gezeigt. Marvin Suckut ist Poetry Slammer. Seit 2010 lebt und arbeitet er in Konstanz, von wo aus er eigene Literaturveranstaltungen rund um den Bodensee organisiert und moderiert. Suckut wurde bereits Baden-Württembergischer Vize-Meister und stand 2013 im Halbfinale der deutschsprachigen Meisterschaften in Bielefeld.

Die Ausstellung wird von Monika Drach in Kooperation mit dem Kulturbüro Konstanz ausgerichtet. Gefördert wird das Ausstellungsprojekt durch den Kunstfonds Konzil und die Alfred Ritter GmbH & Co. KG. Das Begleitprogramm wird vom Kulturbüro Konstanz veranstaltet.

MM

Ausstellung: 15.01.–12.03.2017 Ort: Richental-Saal, Kulturzentrum am Konstanzer Münster.

Öffnungszeiten: Di–Fr 10–18.30 Uhr; Sa, So, Feiertag 10–17 Uhr.