Wie andere Kulturstätten wird das Theater Konstanz von den Corona-Maßnahmen ausgebremst. Die Gunst einer Jahreszeit ausnutzend, in der die Leute gewöhnlich in Schenklaune geraten, startet die Konstanzer Bühne jetzt eine Weihnachts-Kampagne in eigener Sache. Unter dem Motto „Schenken Sie Kultur“ will man dazu animieren, seine Lieben mit Gutscheinen des Theaters zu bedenken – im Vorgriff auf bessere Zeiten.

Aber lesen Sie selbst:

Jetzt erst recht: Schenken Sie Kultur und unterstützen Sie das Theater!

Theater schenkt uns Visionen und Fantasien, Hoffnung und Freude, lenkt uns ab und bringt uns zum Nachdenken. Theater bringt uns in Kontakt mit anderen, schafft Austausch.

Verschenken Sie all das mit einem Gutschein des Theater Konstanz. Für eine Zeit, in der wir Kultur wieder genießen dürfen.

Wir bieten Wertgutscheine in allen Preisklassen an. Ebenso bekommen Sie den Last-Minute-Joker 8, das Wahlabo 10 sowie die Theatercard zum Verschenken an Ihre Lieben oder zum Selbstbehalten.

Beim Last-Minute-Joker 8 erhalten Sie acht Last-Minute-Schecks für alle Spielstätten. Ab einem Tag vor der Vorstellung können Sie unter den besten verfügbaren Plätzen auswählen. Preis in Euro: 128/ Erm. 104

Beim Wahlabo 10 wählen Sie Ihre Wunsch-Inszenierungen spontan aus und haben freie Terminwahl. Ihre Schecks sind übertragbar und einlösbar ab Beginn des Vorverkaufs. Sie können z.B. zehnmal alleine, fünfmal zu zweit oder einmal zu zehnt ins Theater kommen. Preis in Euro: 265/ 225/ 187/ 162/ 133/ 103 je nach Kategorie.

Mit der Theatercard erhalten Sie 50% Ermäßigung auf alle Premieren, Stücke, Lesungen und auch auf Gastspiele. Die Theatercard ist personalisiert und gilt üblicherweise ein Kalenderjahr ab Ausstellungsdatum. Preis in Euro: 80/ Erm. 51. Aufgrund von Corona verlängert sich die Gültigkeit um die Zeiten, in denen wir eventuell behördlich geschlossen sind – d.h. Sie verlieren kein Geld!

Gutscheine, Verzehrgutscheine, Theatercard, Wahlabo 10 und Last-Minute-Joker 8 erhalten Sie über die Theaterkasse. Ihre Bestellungen werden mit einer Rechnung bequem per Post an Sie versendet und Sie können den Betrag überweisen. Gutscheine können auch in unserem Webshop bestellt und bequem per print@home zuhause ausgedruckt werden.

MM/red (Bild: Theater Konstanz)

Hinweis: Die Theaterkasse ist derzeit für Publikumsverkehr geschlossen. Sie erreichen die Theaterkasse per E-Mail und telefonisch von Dienstag bis Samstag: 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Tel. +49 (0) 7531/ 900-2150, theaterkasse@konstanz.de, www.theaterkonstanz.de.