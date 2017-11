Schafft den „Verfassungsschutz“ ab …

… denn er schützt nicht, was sein Name vorgibt – das fordert Andreas Ellinger in der aktuellen Kontext-Ausgabe. Zudem: Ein Porträtfilm über Jean Ziegler und ein Ritterschlag für den grünen Ministerpräsidenten – er bekommt den Orden wider den tierischen Ernst verliehen. Passt doch.

Der Käs’ ist nicht gegessen: Die Sollbruchstelle von Stuttgart 21 lag einst bei 4,5 Milliarden Euro. Demnach hätte das Projekt vor acht Jahren zwingend beerdigt werden müssen. Jetzt, da ein vom Bahnvorstand angekündigtes Gutachten erneute Kostensteigerungen erwarten lässt, gibt es wieder eine Chance, Versäumtes endlich nachzuholen. Zum Beitrag …

CO2-Schleuder S21: Auch wir schützen das Klima, verspricht die Deutsche Bahn aus Anlass des Bonner UN-Klimagipfels. Grünes Image hin oder her: Der Staatskonzern betoniert weiter Stuttgart 21 – obwohl Bau und Betrieb des Tiefbahnhofs die Erderwärmung mit Millionen Tonnen Treibhausgasen anheizen. Zum Beitrag …

Verfassung schützen : Im Eifer der Terrorabwehr hat der Bundestag das Bundeskriminalamt zur Geheimpolizei ausgebaut. Durch diese und andere Gesetzesänderungen ist der sogenannte Verfassungsschutz überflüssig geworden – selbst wenn er schützen würde, was sein Name vorgibt. Ein Plädoyer für die Auflösung. Zum Beitrag …

Radikal versagt: Landtagsabgeordnete kommen schnell an ihre Grenzen, wenn sich Hardcore-Zeugen aus der rechten Musik-Szene als ahnungslose Mitläufer darstellen. Trotzdem lieferte die 15. Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses neue Einsichten. Vor allem dazu, was alles hätte anders laufen müssen. Zum Beitrag …

Gift für Insekten: Mit blühenden Blumenwiesen für Bienen und Bestäuber will Baden-Württemberg das Insektensterben bekämpfen. Für Umweltschützer nicht genug. Sie fordern ein Verbot der Pflanzenschutzmittel, die Tiere vergiften – und sie fürchten die nächste große Verharmlosungskampagne der Industrie. Zum Beitrag …

Der blutige Beginn der Demokratie: Die deutsche Revolution von 1918/19 wird vor dem Hintergrund der kurzlebigen Weimarer Republik und dem auf sie folgenden Nationalsozialismus oft als gescheitert bezeichnet. Der Stuttgarter Historiker und Journalist Wolfgang Niess will ihren Ruf retten. Zum Beitrag …

Arsch auf Grundeis: Der Wetterer über den Bonner Klimagipfel und die Paradise Papers, die zeigen: Es gibt einen größeren Teil unserer Wertegemeinschaft, der es sich auf Kosten von Florida-Rolf gut gehen lässt. Zum Beitrag …

Top 5 im Oktober: Auch Köche können schreiben: Gastautor Vincent Klinks Abgesang auf schäbige Sparsamkeit landet auf Platz vier der meistgelesenen Kontext-Artikel im Oktober. Ganz oben auf dem LerserInnen-Treppchen steht „Der halbe Schleyer“ mit seiner NS-Vergangenheit. Zum Beitrag …

Ein Herz für Kuba: Den linken Schweizer Rebellen porträtiert der Dokumentarfilm „Jean Ziegler – Der Optimismus des Willens“ mit spürbarer Sympathie, lässt aber auch kritische Töne zu. Jetzt ist er auf DVD erschienen. Zum Beitrag …

Der lustige Ritter Kretsch : Der grüne Ministerpräsident wird gerittert. Im Januar bekommt er den 69. Aachener Orden wider den tierischen Ernst verliehen. Einige Handreichungen zum Saisonbeginn am 11.11. 11 Uhr 11. Zum Beitrag …

Innenansicht einer „Terrorzelle“ : Im August wurde das linke Zentrum KTS in Freiburg bundesweit bekannt. Im Zuge des Verbots der Onlineseite linksunten.indymedia.org wurde es vom LKA durchsucht. Von Seiten der Politik klang das, als sei da das Versteck einer Terrorzelle hochgenommen worden. Ein Ortsbesuch. Zum Beitrag …

