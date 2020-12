„Scala Adieu“, Weltrekord-Musik, Allensbach hat’s

Auch während der Schließung der Kulturinstitute machen viele Kulturschaffende weiter, teils auf neuen Pfaden im Netz wie etwa beim Klangspektrum Baden-Württemberg, bei dem auch viele bekannte Konstanzer MusikerInnen zu erleben sind. Für die anstehenden Abende daheim gibt es jetzt auch den Film schlechthin mit Heimatbezug: „Scala Adieu“ von Douglas Wolfsperger ist auf DVD erhältlich. Und in Allensbach gibt die Kultur nicht auf: Dort soll es 2021 live weitergehen, unter anderem mit einem Abo plus.

Scala Adieu

Im Jahr 2016 gab es für viele KonstanzerInnen vor allem ein Thema: Die Schließung des Scala-Kinos an der Marktstätte, das einem Drogeriemarkt weichen musste – Kommerz statt Filmkunst hieß die Devise. Der Konstanz verbundene Filmemacher Douglas Wolfsperger hat die teils revolutionäre Stimmung rund um diese von vielen Menschen bedauerte Kinoschließung in seinem Film „Scala Adieu – Von Windeln verweht“ festgehalten, der schließlich im März 2019 im Konstanzer Stadttheater seine Premiere feiern konnte, ehe er auf Tournee durch den deutschsprachigen Raum ging.

In dieser Woche sind Film und Trailer nun auf DVD erschienen, angereichert um weitere 30 Minuten Bonus-Material mit Bildern und Statements von Akteuren, die nicht in die Dramaturgie des Films gepasst haben, aber zu schade wären, um nicht gezeigt zu werden. Genau der richtige Dreh also für einen langen Corona-Abend im heimischen Pantoffelkino.

Wo: Homburger & Hepp, MüllerMarkt an der Marktstätte, Osiandersche Buchhandlung sowie in 15 weiteren Verkaufsstellen. Auch bei Amazon oder direkt beim Produzenten für 19,90 Euro inkl. Versand. Trailer: Einen Vorgeschmack gibt es hier.

Volle Ohren

Noch bis Ende des Jahres gibt es ein „Klangspektrum Baden-Württemberg“, zu dem auch zahlreiche MusikerInnen aus Konstanz ihr Scherflein beigetragen haben: Von Be Ignacio zu Patrick Manzecchi, von Ina Callejas und Ralf Kleinehanding bis hin zu Hanna Hering und Alex Behning und noch viel weiter reicht das Spektrum. Angeboten werden über 1.000 Beiträge unterschiedlicher Musikgenres und sieben besonders herausragende Musikvideos. Der SWR hat daraus auch einen 67-stündigen Clip zusammengestellt, den er als Weltrekordleistung anerkennen lassen will. Immerhin haben die MusikerInnen dafür eine Gage erhalten, und an der hapert es ja in diesen kulturlosen Zeiten ganz besonders.

Auf der Homepage kann man sich noch bis 31.12.2020 mit Hilfe einiger Filter aus den 1000 Musikclips genau das heraussuchen, wonach es einen gerade gelüstet, von Darbietungen aus einer bestimmten Region bis hin zu den liebsten musikalischen Genres.

Wo: Homepage des Klangspektrums, kostenlos.

Kultur-Abo 2021

Ausnahmsweise gab es in diesem Jahr das gewohnte Allensbacher Kultur-Abo oder den Jazzpass nicht. Die für 2020 geplanten Veranstaltungen 2020 wurden auf 2021 verschoben, bereits erworbene Abos, Pässe und Einzelkarten behalten dabei ihre Gültigkeit für die neuen Termine. Für 2021 hat Allensbach ein kleines, aber exklusives Kultur-Abo plus aufgelegt.

Mit dabei sind zum Beispiel am 26.04. die Weltmusiker von Vołosi, einem vielfach ausgezeichneten polnischen Streichquintett mit einer unwiderstehlichen Kombination aus Klassik, traditioneller Musik der Karpaten und virtuosen Jazzimprovisationen. Hier spielen zwei klassisch ausgebildete Musiker mit einem Trio in der musikalischen Tradition der Karpaten zusammen.

Am 17. Mai tritt dann ein ungewöhnliches Duo im Rahmen des Bodensee Festivals auf: Avi Avital (Mandoline, der einzige Grammy-Preisträger auf diesem Instrument) und Ksenija Sidorova (Akkordeon), die beide oft auch jenseits der musikalischen Genregrenzen tätig sind. Ksenija Sidorova, die mit Klassik- und Pop-Stars wie Rolando Villazon oder Sting ebenso wie mit internationalen Orchestern zusammenarbeitet, verbindet Klassik mit modernen Klängen. Der israelische Mandolinist ist Artist-in-Residence des diesjährigen Bodensee Festivals, zusammen spielen sie ein Programm mit Werken von Kreisler, Villa-Lobos, Strawinsky, Rachmaninow und anderen.

Weitere Informationen und Karten: Infos und Karten im Kultur- und Tourismusbüro Allensbach unter Tel. 07533/80135 oder per Mail. [[kulturbuero@allensbach.de]] Das Büro ist derzeit zwar besetzt, aber nicht für die Öffentlichkeit geöffnet. Vom 19.12.2020 bis 06.01.2021 ist es ganz geschlossen.

