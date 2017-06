Reiche leben rund 10 Jahre länger

Diese längst bewiesene Tatsache wird in der neuen Kontext-Ausgabe mit einer erschreckenden Bestandsaufnahme untermauert. Dazu: Burladinger BürgerInnen wehren sich gegen ihren rechtslastigen Bürgermeister und Kontext bat vor Ort zur Diskussion. Und: Der Luther-Hype nimmt bisweilen groteske Formen an. Martin Luther eine Lichtgestalt? Wohl eher ein Hassprediger, meint Autor Peter Henkel in seinem Beitrag.

764 schwarze Seiten: Vier Jahrzehnte lang hat der Verfassungsschutz den Freiburger Rechtsanwalt Michael Moos ausgespäht, und, wie dessen Akten nahelegen, auch die gesamte linke Szene. Der Geheimdienst schweigt dazu. Aus „operativen Gründen“. Zum Beitrag …

Unterirdische Schöpfung: Karlsruhe soll für seine sieben U-Bahn-Haltestellen ein Werk von Markus Lüpertz erhalten, zum Thema der Schöpfungsgeschichte. Das ist von langer Hand eingefädelt, stößt aber vor Ort nur auf verhaltene Begeisterung. Zum Beitrag …

Kein grünes Klima: Seit zwölf Jahren doktern verschiedene Landesregierungen an Klimaschutzkonzepten für Baden-Württemberg herum. Alle versprechen Großes, aber regelmäßig werden Ziele verfehlt und revidiert. Auch bei der grüngeführten Landesregierung ist das nicht anders. Zum Beitrag …

Der Hassprediger: Das idealisierte Luther-Bild, das im Jubiläumsjahr allerorten gezeichnet wird, hat mit der Wirklichkeit wenig zu tun. Die Schriften des Reformators strotzen vor Hass und Fanatismus, vor Tötungsmanie und Obrigkeitsdenken. Weswegen unser Autor etwas Wasser in den Jubelwein kippen will. Zum Beitrag …

Reiche müssen teilen lernen: Wer in Deutschland von Armut spricht, der müsse auch vom Reichtum reden, mahnten die beiden großen Kirchen in ihrem „Sozialwort“ aus dem Jahre 1997. Doch was bleibt von diesen großen Worten? Der Reichtum versteckt sich und die Armen fallen aus der Gesellschaft. Zum Beitrag …

Aufstand mit Anstand: Das Armutsrisiko in Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, steigt immer weiter an. Und trotzdem sehen Zyniker im feinen Zwirn in der sozialen Gerechtigkeit kein Thema für den Wahlkampf. Zum Beitrag …

Currywurst im Gucci-Getto: Stuttgart ist um einen gastronomischen „Hot Spot“ reicher. Das kündigte Breuninger-Chef Willy Oergel vollmundig an, als das Sylter Edelrestaurant Sansibar im Dorotheen-Quartier seinen schwäbischen Ableger eröffnete. Reingeschmeckt ins Gucci-Getto. Zum Beitrag …

Eine Dose ist nicht immer eine Dose: Im Wald bei Schramberg oberhalb der St. Mariakirche liegen zwei Getränkedosen. Aufgehoben sind sie schnell, entsorgt sind sie bald – doch es entwickelt sich eine Recherche und eine aufschlussreiche Geschichte über das Aufstöbern von Gesetzeslücken. Zum Beitrag …

Frère Jacques, dormez-vous? Unser Wetterer über den linksrheinischen Bruder und die Frage, ob er nun aufgewacht ist oder nur baden gegangen. Zum Beitrag …

In Titos Atombunker: Für den Fall eines Atomschlags im Kalten Krieg waren die Eliten in Ost und West gleichermaßen bemüht, ihr Überleben zu sichern. Eine Kunstbiennale gibt es jedoch nur im Bunker des jugoslawischen Staatschefs Tito in Konjic, südlich von Sarajewo. Dieses Jahr wird die Ausstellung kuratiert von Hans D. Christ und Iris Dressler vom Württembergischen Kunstverein in Stuttgart. Zum Beitrag …

