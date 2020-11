Regionale Veranstalter sagen Nein zu Xavier Naidoo

Der Sänger ist seit geraumer Zeit abgesackt in eine finstere Wahnwelt. Er sympathisiert mit rechtsradikalen Reichsbürgern und der rassistischen QAnon-Bewegung. Über seinen Telegram-Kanal verbreitet er fast täglich extremste Verschwörungstheorien und ruft zum Widerstand gegen die „Corona-Diktatur“ auf. Naidoo glaubt zudem, dass die Erde eine Scheibe sei und Eliten das Blut entführter Kinder trinken, um ewig jung zu bleiben. Naidoo gibt aber auch noch Konzerte. Wir haben bei bekannten Konzertveranstaltern nachgefragt, ob sie ihn verpflichten würden. Hier die Antworten.

„Ein Konzert mit Künstlern wie Xavier Naidoo unterstützen wir entschieden nicht. In solchen Krisen- und Pandemiezeiten, in denen den Menschen sehr viel abverlangt wird, übernimmt Naidoo, als deutschlandweit und durch alle Milieus geschätzter und beliebter Künstler, keine Verantwortung. Viel mehr versucht er aus uns unerklärlichen Gründen, mit Verschwörungswirrwar andere Menschen zu manipulieren. Unsere Unterstützung als Veranstalter erhält er deshalb nicht und wir sagen deshalb entschieden „Nein“ zu Xavier Naidoo und seinen haltlosen Behauptungen.“

Dieter Bös und Xhavit Hyseni, www.kokon-entertainment.de

„Was uns betrifft: Der Kerl kommt nur über unsere Leichen auf eine unserer Bühnen. Solch einem Menschen darf man nicht von der Bühne aus eine Plattform bieten, um seine kruden Ideen zu verbreiten. Inhaltlich muss man nicht näher auf diesen Typen eingehen, denn seine „Ideen“ und seine Äußerungen sind soweit daneben, dass sich unter zivilisierten Menschen jede Diskussion erübrigt. Es mag ja schon sein, dass man mit Xavier-Naidoo-Konzerten Geld verdienen kann, aber man sollte auch ein bisschen Selbstachtung haben und sich überlegen, WAS man veranstaltet. By the way: Wir möchten auch keinen Michael Wendler veranstalten und keinen Kochkurs mit Attila Hildmann durchführen.“

Berthold Honeker und Michael Baur, Tuttlinger Hallen, www.tuttlinger-hallen.de

Auch Armin Nissel (Kolo/Konzertlogistik Konstanz) hat eine klare Meinung. Ob er ein Konzert mit Naidoo veranstalten würde? „Nein. Seine Äußerungen sind extrem fragwürdig, seine neueren Texte äußerst kryptisch. Ungute Richtung.“ Nissel betrieb zusammen mit Dieter Bös fast 40 Jahre lang die Konzertagentur KoKo. Die beiden organisierten unter anderem das beliebte Konstanzer Zeltfestival und „Rock am See“. Zwei Events, die von vielen Musikfans immer noch schmerzlich vermisst werden.

www.Konzertlogistik.com

Wir haben auch andere Konzertveranstalter aus dem Südwesten um Stellungnahme gebeten: Karo Event aus Emmendingen, die Naidoo für den 25.7.2021 verpflichtet haben. Dazu Vaddi Concerts (Freiburg/Tübingen), Music Circus (Stuttgart) und Allgäu Concerts (Kempten), eine Agentur aus der Nähe von Kempten, die Xavier Naidoo für ein Konzert am 24.7.2021 ins Salemer Schloss holen. Auf deren Seite findet man kein Wort über Naidoos (w)irre und auch gefährliche Ansichten. Vielmehr das: „Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbinden sich bei jeder Tournee von Xavier Naidoo zu einem besonderen musikalischen Erlebnis“.

Antworten von all diesen Kulturvermittlern haben wir keine erhalten. Was Naidoo seit Jahren an Absurditäten von sich gibt, scheint die Herren nicht zu interessieren, Hauptsache, der Ticketverkauf füllt zumindest Allgäu Concerts und Karo Event die Taschen, denn Naidoo ist immer noch ein Garant für meist ausverkaufte Konzerte.

H. Reile (Foto: © JCS, eigene Bearbeitung)