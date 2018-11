Prominenter Besuch im Contrast

Kommenden Samstag wird der vielseitige Künstler und Musikproduzent Mark Reeder aus Berlin ins Contrast nach Konstanz kommen und im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Tanz der Nacht“ als Discjockey seine Musikproduktionen und Remixes präsentieren und mischen. Mark Reeder wurde 1958 in Manchester geboren. Ende der 70er Jahre zog er nach Berlin, unter anderem inspiriert von David Bowies in Berlin entstandenen Alben „Low“ und „Heroes“ und der elektronischen Musik von Bands wie Tangerine Dream.

Schon lange gehört Mark Reeder zum Urgestein der Berliner Post-Punk- und Techno-Szene. Von seiner Wahlheimatstadt aus beeinflusste und prägte der stets edel uniformierte Musiker, Produzent und Labelbetreiber maßgeblich die musikalische Entwicklung diesseits und jenseits der Mauer. Er fungierte unter anderem als Promoter für den einzigen Berliner Auftritt von Joy Division oder als Live-Mixer der Toten Hosen. Nach dem Mauerfall veröffentlichte er auf seinem eigenen Label MFS Künstler und Projekte wie Paul van Dyk und Cosmic Baby.

Im März 1983 organisierte er ein geheimes Konzert der Toten Hosen in Ostberlin. Im selben Jahr produzierte Reeder für einen britischen TV-Sender ein Special der Musiksendung „The Tube“ live aus Berlin, für das er gemeinsam mit Muriel Grey auch als Moderator auftrat und unter anderem in der legendären Berliner Bar „Risiko“ drehte.

Als charismatischer Barkeeper machte er Mitte der 1980er den „Pinguin Club“ in Schöneberg zu einem Treffpunkt für MusikerInnen und Szenegänger. In November 1989 produzierte Mark Reeder mit der Ostberliner Band Die Vision übrigens das allerletzte Album des ostdeutschen staatseigenen Plattenlabels „AMIGA“. Im Dezember 1990 dann gründete er sein eigenes Techno-Trance-Label MFS, welches er bis 2008 betrieb, bevor er zu seiner Arbeit als Musikproduzent und Remixer züruckkehrte und so für zahlreiche Bands wie zum Beispiel New Order, Depeche Mode und die Pet Shop Boys einzigartige Remixes produzierte.

2009 veröffentlichte Reeder sein eigenes Album „Reordered“, im Jahr 2011 folgte sein Surround-Remixes-Album „Five Point One“. 2017 erschien sein Album „Mauerstadt“. Heute arbeitet Mark Reeder bei seinem Label „MFS“ grundsätzlich selbst als Musikproduzent und Remixer. So findet man auf seinem Label unter anderem Bands wie Depeche Mode, Yello und New Order. Im Oktober 2018 kam das von ihm in Berlin produzierte Album „Fragment“ der jungen chinesischen Underground-Band Stolen auf den Markt, die er in Chengdu entdeckte, als er mit dem Kult-Film „B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin 1979–1989“ tourte.

Besagter Film ist eine unvergleichliche und außergewöhnlich narrative Dokumentation über die Westberliner Musikszene der 80er Jahre, zu der Mark Reeder einen Teil des Drehbuchs beisteuerte sowie Erzähler und Hauptfigur des Films ist. Die Dokumentation erschien 2015 unter der Regie von Jörg A. Hoppe, Klaus Maeck und Heiko Lange. Das Zebra Kino in Konstanz war übrigens eines der ersten deutschen Kinos, das den Film zeigte. Mark Reeder hatte zu diesem Anlass erstmals Konstanz besucht und das Konstanzer Publikum im Anschluss an die Konstanzer Premiere mit seinem freundlichen Wesen und seinen spannenden Schilderungen dieser bewegten Zeit damals in West-Berlin begeistert.

Seine eher seltenen Auftritte als Discjockey laden nicht nur zum Tanzen ein. Der Besucher erlebt zudem eine einzigartige Dramaturgie in einer Art traumartigen und geheimnisvollen, musikalischen Erzählung. Da kommt ein richtig Großer an den Bodensee.

Marco Marrandino (Foto: Martyn Goodacre)



Weitere Informationen unter: www.tanz-der-nacht.de, DerMaiswarinDosen@gmx.de

Veranstaltungsort: Contrast, Joseph-Belli-Weg 11, 78467 Konstanz

Veranstaltungsdatum: 24.11.2018

Beginn: 22:00 Uhr