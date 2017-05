„Peter Lenk. 40 Jahre Zoff und Zwinkern“

Zum 70. Geburtstag von Peter Lenk zeigt die Städtische Galerie „Fauler Pelz“ in Überlingen eine Werkschau des Bildhauers mit Arbeiten aus allen Schaffensphasen. Zu sehen sind rund 60 Skulpturen und Entwürfe, darunter zahlreiche Einzelfiguren und Details von Werken im öffentlichen Raum. Unter anderem werden die überlebensgroßen Originale von „Papst“ und „Kaiser“ gezeigt, deren Abgüsse in den Händen der „Imperia“ hoch über dem Konstanzer Hafen sitzen.

Um den Besucherinnen und Besuchern die Zusammenhänge anschaulich zu machen, in dem die ausgestellten Werke stehen, sind ihnen eigens für die Ausstellung angefertigte Fotografien von Achim Mende zugeordnet. Sie zeigen die Werke im öffentlichen Raum, etwa den „Wieland`schen Esel“ auf dem Marktplatz in Biberach.

Mit seinen häufig provozierenden Werken nimmt Peter Lenk (Foto) vor allem Wirtschaftsleute und Politiker sowie etablierte Kulturschaffende aus Vergangenheit und Gegenwart mit Ironie und Witz aufs Korn und verspottet gesellschaftliche Missstände. Der 1947 in Nürnberg geborene Künstler lebt und arbeitet in Bodman-Ludwigshafen am Bodensee.

Die öffentliche Eröffnungsfeier im Überlinger Kursaal ist am Donnerstag, 1. Juni, um 19:00 Uhr. Der Klarinettist Lajos Dudas umrahmt den Festakt musikalisch. Festredner ist Dr. Helmut Weidhase (ehemals Universität Konstanz).

MM