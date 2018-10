Neues vom Scala-Film

(hr) Douglas Wolfspergers Film „Von Windeln verweht“ über den Niedergang des Konstanzer Scala-Kinos steht in den Startlöchern. Die Uraufführung wird bei den 52. Internationalen Hofer Filmtagen (23. bis 28.10.) stattfinden. Wenige Tage später ist der Film dann im Wettbewerb der 40. Biberacher Filmfestspiele (30.10. bis 4.11.) zu sehen. Die erste Premiere in unserer Region also. Der allgemeine Kinostart, unter anderem mit Premieren in Konstanz und Kreuzlingen, ist für Januar 2019 geplant. Man darf schon mal gespannt sein.