Neue und alte Kino-Klassiker in Singen

Weitwinkel-Kino e.V. in Singen hat es wieder einmal geschafft: Das März-Programm ist gespickt mit alten und neuen Kino-Klas­si­kern: Da gibt es „The Salesman“, vor wenigen Tagen erst mit dem Oscar aus­gezeichnet, neben dem Meisterwerk „Serkalo“ des russischen Film-Poeten Andrej Tarkovkij. Obendrein im Programm der neue Streifen von Wim Wenders „Die schönen Tage von Aranjuez“ nach einem Theaterstück von Peter Handke – das darf man/frau einfach nicht verpassen.

So. 5.3. 11 Uhr MATINEE

DER SPIEGEL – SERKALO

UdSSR 1973-75 | Regie: A. Tarkovskij | OmU. Restaurierte Kopie des legendären Film-Meisterwerks! Reihe: HOMMAGE AN ANDREJ TARKOVSKIJ

Nach STALKER(1979) führt Weitwinkel, anlässlich des 30. Todestag des sowjetisch-russischen Film-Poeten Andrej Tarkovkij im letzten Dezember, seine lose Reihe fort mit erstmals vollständig restaurierten (digitalen) Kopien der selten gezeigten Werke dieses ästhetischen Solitärs in der Filmgeschichte. Von seinen nur sieben Langfilmen gilt SERKALO als der am stärksten autobiografisch geprägte:

Alexej, ein Mann um die 40, zieht Zwischenbilanz und gibt sein Leben, seine Erinnerungen, seine Ängste und Obsessionen preis. Als Sohn geschiedener Eltern, ist er auf der Suche nach der ‚verlorenen Zeit‘, nach der eigenen Identität. Sein privates Schicksal ist verbunden mit den gesellschaftlichen Erschütterungen und Umbrüchen der Sowjetunion zwischen 1930 und den späten 70er Jahren. Der Film folgt keiner linearen, chronologischen Erzähllogik, sondern besteht aus einem höchst komplexen System sich gegenseitig, gleichsam lyrisch kommentierender Spiegelbilder, Brechungen und Reflexion, die mit hoher poetischer Kunstfertigkeit ineinandergeflochten sind.

So. 5. 3., 15 Uhr

MEIN LEBEN ALS ZUCCHINI

Schweiz/Frankreich | Regie: Claude Barras | FBW: Prädikat „Besonders wertvoll“ | Oscar®-Nominierung BESTER ANIMATIONSFILM 2017

Zucchini ist der Spitzname des kleinen, neunjährigen Jungen Icare, der nach dem plötzlichen Tod seiner Mutter mit einem neuen Leben konfrontiert wird. Der fürsorgliche Polizist Raymond bringt ihn zu Madame Papineau ins „Haus der Springbrunnen“, ein Heim, wo er nun mit anderen Kindern aufwächst. Das Zusammenleben ist nicht immer einfach, denn auch der freche Simon, die besorgte Béatrice, die schüchterne Alice, der zerzauste Jujube und der verträumte Ahmed haben bereits viel erlebt. Aber sie raufen sich zusammen und erfahren oft zum ersten Mal, was Freundschaft, Geborgenheit und Spaß am Leben bedeuten. Als die mutige Camille zu ihnen stößt, ist Zucchini zum ersten Mal ein bißchen verliebt in Camille. Doch deren Tante plant, Camille zu sich zu holen – nur wegen des Pflegegeldes. Können Zucchini und seine Freunde das verhindern, dass die kleine Gruppe auseinandergerissen wird?

So. 5.3., 19:30 Uhr

DIE SCHÖNEN TAGE VON ARANJUEZ

Deutschland/Frankreich 2016 | OmU

Der neue Spiefilm von Wim Wenders nach dem Theaterstück von Peter Handke: Ein traumhafter Sommertag. Ein Garten. Eine grün umrankte Veranda. An einem Gartentisch sitzen eine Frau und ein Mann, von Bäumen umgeben. Fern in der Ebene liegt liegt Paris. Ein Zwiegespräch zwischen der Frau und dem Mann, ein Fragen und Antworten. Es geht um Erfahrungen in der Liebe, um die Kindheit, um Erinnerungen, um das Wesen des Sommers und darum, was Männer und Frauen unterscheidet, um weibliche Sicht und männliche Wahrnehmung. Mit Blick auf die Terrasse, die Frau und den Mann sehen wir im Haus dahinter den Schriftsteller, der sich diesen Dialog gerade ausdenkt und ihn auf seiner Schreibmaschine tippt. Oder ist es umgekehrt? Erzählen ihm die beiden, was er dann nur noch zu Papier bringen muss: Einen letzten langen Dialog zwischen Mann und Frau?

Di. 7. 3., 18:45 Uhr

MEIN LEBEN ALS ZUCCHINI

Di_7. 3., 20:30 Uhr

DIE SCHÖNEN TAGE VON ARANJUEZ

Di_21.3., 18:30 Uhr

PATERSON

USA 2016 | Regie: Jim Jarmusch | OmU

In Reprise zeigt Weitwinkel nochmals den neuen Film von Jim Jarmusch: Der Busfahrer Paterson heißt genauso wie der Ort, in dem er lebt. Die Kleinstadt in New Jersey und ihre eigentümlichen Bewohner sind die Inspiration für seine Gedichte, die er Tag für Tag in der Mittagspause auf der Parkbank verfasst. Die Welt seiner umtriebigen Frau Laura dagegen ist im ständigen Wandel. Fast täglich hat sie neue Träume, jeder einzelne von ihnen ein anderes, inspirierendes Projekt. Paterson liebt Laura und sie ihn. Er unterstützt ihre neugefundenen Ambitionen und sie bewundert seine Gabe für Poesie

Di_21.3., 21:00

THE SALESMAN – FOURSHANDE

Iran/F 2016 | Regie Asghar Farhadi | OmU | FSK: ab 12 J.

Gerade erst als bester fremdsprachiger Film mit dem Oscar 2017 ausgezeichnet, bringt Weitwinkel „The Salesman“ (Foto) schon jetzt: Ein Ehepaar inmitten der sozialen Konfliktlinien von Ehre, Geschlechterrolle und Gerechtigkeit – in einem Film der subtilen Gesellschaftskritik. – Teheran, Iran: Als das junge Ehepaar Emad und Rana seine Wohnung wegen Einsturzgefahr des Hauses – ausgelöst durch Bauarbeiten auf dem Nachbargrundstück – verlassen muss, findet es nur mühsam eine neue Unterkunft. Ein Kollege, mit dem beide abends in einem Theaterensemble Arthur Millers Stück „Tod eines Handlungsreisenden“ proben, bietet ihnen eine Wohnung an, deren vorheriger Mieterin ein zweifelhafter Ruf nachgesagt wird. Eines Abends wird Rana in der Ersatzwohnung von einem Unbekannten angegriffen und von den Nachbarn bewusstlos aufgefunden und ins Krankhaus gebracht. Mit den unterschiedlichen Reaktionen von Emad und Rana auf die Tat und deren Aufklärung gerät ihre Ehe zwischen Scham und Schuldzuweisungen eine schwere Krise.

Mi. 22.3. | 18:30 Uhr

THE SALESMAN – FOURSHANDE

Mi. 22.3. | 21 Uhr

PATERSON

