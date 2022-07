Neue Lesereihe in Konstanz für junge Autor:innen

Es gibt eine neue Lesereihe in der Stadt. Die zwischen/miete veranstaltet am 13. Juli 2022 ihr erstes Event in Konstanz. Lisa Krusche liest aus ihrem 2021 erschienenen Debütroman „Unsere anarchistischen Herzen“. Mit einem Bier in der Hand, eher auf einem Kissen auf dem Boden oder in der Ecke ans Klavier gelehnt, lauschen jung und alt der Geschichte von Gwen und Charles. Initiiert und organisiert ist das Projekt von Studierenden der Universität Konstanz.

„ Außenspiegel abtreten und Fensterscheiben einwerfen und Motorräder demolieren färbt die Welt ganz rosa […]“

Wogegen noch rebellieren, wenn die Eltern doch schon Hippies sind? Wie noch provozieren, wenn die Eltern nichts verbieten und nicht schimpfen?

Diesen Fragen spürt der Debütroman von Lisa Krusche „Unsere anarchistischen Herzen“ nach. Die Geschichte nimmt uns mit in die Welt zweier junger Frauen, die sich in der Provinz nach der Großstadt und Abenteuern sehnen. Charles wird von ihren Eltern gezwungen, von Berlin in eine Kommune aufs Land zu ziehen. Und Gwen? Sie wohnt ganz in der Nähe und führt dort unbemerkt ein wildes, schmutziges Leben, um dem beklemmenden Wohlstand ihrer Eltern zu entkommen. Das Geld, das sie den Jungs aus der Hosentasche zieht, während sie mit ihnen schläft, spendet sie. Dass die beiden sich kennenlernen, ist definitiv überfällig.

Die WG als öffentlicher Raum

Am 13. Juli 2022 findet zum ersten Mal eine Lesung, in Anlehnung an das Freiburger Vorbild, des Projekts zwischen/miete in Konstanz statt. Die zwischen/miete wurde vor 12 Jahren in Freiburg gegründet und hat sich mittlerweile in weiteren Städten wie Stuttgart und Köln etabliert. Kultur, die sonst eher in den Großstädten stattfindet, soll in der zwischen/miete auch ihren Platz am Bodensee finden.

Ihr Ziel? Junge Autor:innen zu fördern, Literatur erlebbar machen, Alltagsräume zu Orten der Begegnung und des Austauschs werden lassen.

In intensiven Schmökersitzungen wählen die Konstanzer Studentinnen junge Autor*innen aus, deren Texte nah am Zeitgeist der Studierenden sind und besonders berühren, beschäftigen oder zum Nachdenken anregen. Der Anspruch der Veranstaltungsreihe besteht darin, den oft steifen und geschlossenen Charakter des Literaturbetriebs zu brechen. Die zwischen/miete ist weniger förmlich, weniger bürgerlich und dafür jugendlicher, subversiver und diverser. In intimer Atmosphäre, gedrängt auf Kissen im WG-Wohnzimmer, kommen Literaturfans aus der Stadt und von der Uni zusammen, um Neues kennenzulernen: neue Geschichten, neue Leute, neue Horizonte.

Zu Gast in Allmansdorf

Veranstaltungsauftakt der Lesereihe wird eine WG in Allmannsdorf, die sich liebevoll das Weinkischtle nennt. Hier finden bis zu 40 Personen Platz, um der ersten Lesung, bei der Lisa Krusche aus ihrem Debütroman liest, beizuwohnen. Studierende, Azubis, FSJler:innen, Sozialhilfe Empfänger:innen und Geflüchtete zahlen 4 Euro und erhalten ein Bier oder eine Limo und dazu einen Snack. Alle anderen zahlen 7 Euro Eintritt und können ein Getränk und einen Snack auf Spendenbasis erstehen. Tickets gibt es seit dem 1. Juli bis zum 12. Juli 2022 in der Schwarzen Geiss. Im Foyer der Universität (K5) wird es am Donnerstag, den 7. Juli, Freitag, den 8. Juli und Dienstag, den 12. Juli einen Verkaufsstand zwischen 11 und 14 Uhr geben. Es ist nur Barzahlung möglich. Die genaue Adresse zur WG wird beim Ticketkauf bekannt gegeben. Die Lesung richtet sich sowohl an Studis als auch an Konstanzer:innen, die sonst wenig Berührungspunkte mit der Uni haben.

Die Lesung kann nur durch Förderungen des Kulturamts der Stadt Konstanz, des Studierendenwerks Seezeit und der Studierendenvertretung der Uni Konstanz stattfinden. Die Finanzierung einer weiteren Lesung im Wintersemester 2022/23 wurde durch das Kulturamt bereits zugesagt. Alle Lesereihen sind im Dachverband der unabhängigen Lesereihen organisiert.

Short facts:

Was: Lesung mit Lisa Krusche: „Unsere anarchistischen Herzen“; Gespräch & Moderation: Lisa Bellmann & Catharina Brünger

Wann: Mittwoch, 13. Juli 2022; Beginn: 20.00 Uhr, Einlass: 19.30 Uhr

Wo: Weinkäschtle-WG in Allmannsdorf (genaue Adresse wird bei Ticketkauf bekanntgegeben)

Tickets: 4.- € ermäßigt, inkl. Snack und Getränk, 7.- € + Snack & Getränk auf Spendenbasis

Vorverkauf: Seit 1. Juli in der Schwarzen Geiß; am 7., 8. und 12. Juli im Unifoyer

Text und Bild: Lisa Bellmann