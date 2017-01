Neue CD vom Bodensee-Drummer

Der Konstanzer Jazzschlagzeuger Patrick Manzecchi stellt in seiner von der Stadt Konstanz geförderten Konzertreihe „Jazz im Kulturzentrum“ die vierte CD unter eigenem Namen vor. Seit rund 40 Jahren lebt der Sohn des 1979 verstorbenen italienischen Jazz- Schlagzeugers Franco Manzecchi in Konstanz. Seine Projekte erfreuen sich europaweit großer Beliebtheit und man kann davon ausgehen, dass seine neue CD erneut nicht nur in Jazz-Kreisen für Aufsehen sorgen wird.

In gemeinschaftlicher Produktion mit dem amerikanischen Starpianisten Richie Beirach und dem Stuttgarter Kontrabassisten Jens Loh präsentiert Manzecchi (Foto) kommenden Sonntag die in Konstanz produzierte CD, welche nun beim Schweizer Label ELEMENT 113 vorliegt.

Hierfür wählte das Trio Beirachs Eigenkompositionen und neu arrangierte Standards, meist aus der Feder von Miles Davis und Bill Evans. Ein dichtes Zusammenspiel aus interessanten Soli und tollen Arrangements ergänzen sich, so die dazugehörige Pressemitteilung, „ auf höchstem Niveau“. Und weiter: „Die rundum gelungene CD – schön geradlinig und konsequent, wie der Titel „Rectilinear“ verspricht – wird lediglich an diesem Abend zu einem Vorzugspreis von € 10.- von den anwesenden Gästen erworben werden können“.

Dem Schlagwerker vom Bodensee wurden schon einige fette Kränzchen geflochten, so auch beim Musikportal laut.de: „Die einen halten ihn für den besten Bebop-Schlagzeuger Baden-Württembergs, von den anderen wird er zunehmend als kongenialer Partner geschätzt, der stilistische Barrieren aufzubrechen vermag, der der Musik die nötigen Impulse verleiht und der stets nach dem Gruppenklang strebt. Aber mit Sicherheit ist er einer der markantesten Musiker im süddeutschen Raum“.

MM/hr

Datum/Ort: Sonntag, 15. Januar, 20 Uhr, im Wolkenstein-Saal (Kulturzentrum am Münster),

Eintritt: € 18,-/15,-; Kartenreservierung: Tel. (0)7531 – 914 798 oder mail@manzecchi.de

www.manzecchi.de