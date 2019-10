Plakate gehören – allein schon ihrer Größe wegen – als Mittel der öffentlichen Kommunikation auch auf die Straße. Dorthin zurück bringt sie das Kulturamt ab dem 4. November in Konstanz. Gezeigt werden die insgesamt 30 Siegerplakate des diesjährigen Heidelberger Plakatwettbewerbs im öffentlichen Raum. Denn nur ein Plakat, das auch massenhaft angesehen wird, hat seinen Zweck letztlich erfüllt.

Seit 2010 organisiert der Verein „Mut zur Wut“ in Heidelberg Plakatausstellungen im öffentlichen Raum. Im Rahmen eines Wettbewerbs werden von einer internationalen Jury pro Jahr 30 Plakate zu frei gewählten Motiven ausgezeichnet und in der Stadt ausgestellt.

Ein „Best of“ dieser Plakate aus den Jahren 2010-2017 sowie die Gewinner des letzten Jahres wurden im Frühjahr 2019 Rahmen einer Ausstellung im Turm zur Katz gezeigt. Das Kulturamt Konstanz zeigt jetzt im Nachgang zur damaligen Ausstellung „Mut zur Wut“ die diesjährigen 30 Gewinner des Heidelberger Plakatwettbewerbs 2019 im öffentlichen Raum. Ab 4. November 2019 sind die Plakate im Konstanzer Stadtraum zu sehen.

Ausgezeichnete Plakate

Getreu dem Titel „Mut zur Wut“ berühren die Plakate Bereiche des Kritischen, Sozialen, Politischen und/oder Persönlichen. Aussagekräftig in ihren Motiven finden sich bissig-humorvolle Stellungnahmen zum Zeitgeschehen neben bedrückenden Erinnerungen an dramatische politische Situationen. Kompromisslos und frei widmen sich die GestalterInnen unbequemen Themen und rücken das Medium Plakat wieder in den Kontext des Denk- und Diskussionsanstoßes.

Was bringt das?

Der Turm zu Katz positioniert sich ab 2019 als neuer Ort für zeitgenössische Gestaltung und aktuelle Ausstellungskultur im Herzen der Stadt Konstanz. Mit Themen wie Grafik, Fotografie oder Plakatkunst soll der Turm zur Katz das Ausstellungsangebot der Stadt ergänzen und bereichern.

Am 14.11. findet außerdem um 19 Uhr eine Gesprächsrunde zum Thema „Wut – Ein Gefühl, das uns nach vorne bringt?“ im Turm zur Katz statt. Moderation: Esther Leuffen.

MM/red (Foto: Ines Njers)