Münsterplatz Open Air: Wenn die Stadt zur Bühne wird

Schon seit 17 Jahren gehören das Theater Konstanz und der Münsterplatz als Spielstätte zusammen. Auch wenn er anfangs nicht jährlich bespielt wurde, ist inzwischen Theater auf dem Münsterplatz nicht mehr wegzudenken aus dem Konstanzer Kalender. Theater auf dem Münsterplatz ist immer ein ganz besonderes Erlebnis, so auch dieses Jahr ab Mitte Juni.

Natürlich ist der Aufwand für das Freilufttheater auf dem Münsterplatz enorm hoch. Anwohner müssen eingebunden, Genehmigungen von der Kirche, Stadt und anderen eingeholt werden sowie der Auf- und Abbau der Tribüne, die Platz für 600 Besucher bietet, und Technik koordiniert werden. So werden etwa 200 Scheinwerfer angebracht, 4 Kilometer Kabel verlegt, 8 Kubikmeter Bühnenbild auf- und abgebaut sowie eine Beschallungsanlage installiert. Dazu kommt das Fiebern, ob das Wetter hält und welche Wetter-App wohl am zuverlässigsten ist. Der Aufwand ist es wert, denn die Menschen lieben Theater an diesem wunderbaren Ort und die Freiluftveranstaltungen auf dem Münsterplatz sind ein echter Publikumsmagnet.

In den letzten beiden Jahren begeisterte das sommerliche Programm auch deshalb, weil es endlich wieder entspannte und unbeschwerte Theatermomente ermöglichte – so etwa im Sommer 2021 mit der leichtfüßigen Shakespeare-Komödie „Viel Lärm um nichts“, die perfekt zur atmosphärischen Kulisse passte und in die flirrende Welt des sommerlichen Siziliens entführte. Letzten Sommer sorgte die Uraufführung von „Nosferatu“ für genüssliches Schaudern. Beide Male überzeugten sowohl das Schauspiel-Ensemble als auch die musikalischen Akteure.

Dies wird auch im Sommer 2023 bei „Der eingebildet Kranke“, der Komödie mit erwünschten Nebenwirkungen von Molière, wieder der Fall sein. Eigentlich fehlt es dem wohlhabenden Herrn Argan an nichts. Doch um sein Leben zu genießen, hat er viel zu viel Angst vor dem Tod. Ständig kreisen seine Gedanken um mögliche Krankheiten, und er unterwirft sich den unmöglichsten Kuren und Heilsversprechungen. Ein gefundenes Fressen für seine Ärzte und Apotheker, die mit horrend teuren Medikamenten von Argans Hypochondrie profitieren. Doch alle Menschen in seiner Umgebung leiden unter dieser Selbstbespiegelung, müssen sie ihm doch rund um die Uhr zur Verfügung stehen – mehr oder weniger im eigenen Interesse. Als auch noch ein Mediziner in die Familie einheiraten soll, um die Arztrechnungen zu sparen, setzen sie sich mit Witz und Raffinesse zurWehr.

Moliéres Komödie über einen Mann, der krank ist, weil er glaubt, krank zu sein – rezeptfrei und garantiert ohne unerwünschte Nebenwirkungen auf dem Konstanzer Münsterplatz! Premiere ist am 16. Juni, gespielt wird bis 22. Juli 2023, Vorstellungen jeweils ab 19 Uhr. Der Vorverkauf läuft. Jetzt gleich Wunschtermin und Lieblingsplatz sichern bei „Der eingebildet Kranke“ auf dem Münsterplatz. Erstmals auch VIP-Karten im Angebot.

Kartenverkauf:

Theaterkasse im KulturKiosk

Wessenbergstr. 41

78462 Konstanz

Tel.: 07531 900 2150

theaterkasse@konstanz.de

www.theaterkonstanz.de

Vorstellungen: jeweils ab 19:00 Uhr

Premiere: Freitag, den 16.6.2023

Weitere Vorstellungen:

Im Juni 2023: 18. / 20. / 23./ 24./ 27./ 28./ 29./ 30.

Im Juli 2023: 1. / 4. / 5. / 6. / 8. / 9. / 12. / 13. / 14. / 15. / 18. / 19. /20. / 22.

Text: Theater Konstanz

Bild: Ilja Mess