Mit Ash ins neue (Kula)Jahr

Ja, es gibt sie noch: Wishbone Ash, die legendäre britische Rockband, die in den frühen 1970er Jahren ihre größten Erfolge feierte. Die Herren sind älter, aber nicht fauler geworden; erst letzten Oktober erschien ihre aktuelle DVD, ihr letztes Album unter Dutzenden: Das Kula-Programm 1/17.

Samstag, 07. Januar

THE BOYS YOU KNOW

The Boys You Know konnten mit ihren ersten beiden Studioalben bereits beachtliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Für ihre aktuelle LP, „Elephant Terrible“, nahm sich die Band erstmals etwas mehr Zeit. Die Aufnahmen entstanden auf Reisen, in verschiedenen Wohnzimmern, irgendwo auf der Welt. Stilistisch ist auf der neuen Platte eine klare Entwicklung erkennbar: Weg vom College-Rock, hin zu Evergreens. Neben den altbekannten, immer wieder genannten Einflüssen Dinosaur Jr., Pavement, Smashing Pumpkins, sind nun auch Töne zu hören, wie man sie von Neil Young oder Fleetwood Mac erwarten würde. Dies ist auch zum Teil der personellen Umstrukturierung der Band zu verdanken – das Quartett wurde für dieses Album um einen Trompeter und einen Keyboarder erweitert, die nun auch bei Live-Konzerten vertreten sind.

Einlass: 20.30 | Beginn: 21.00 | VVK: 8 € | AK: 12 €. Support: Old Gypsy Man’s Hat (Kreuzlingen)

Samstag, 14. Januar

FUNNY VAN DANNEN

Come On Tour 2017: Im Juli 2016 erschien mit „come on – Live im Lido“ sein 14. Album, das 20 brandneue seiner typischen humorvollen, melancholischen Songs versammelt und im Herbst 2015 in Berlin live aufgenommen wurde. Funny van Dannen präsentiert sich hier einmal mehr in Höchstform. Tolle Melodien und Texte über sämtliche Höhen und Tiefen des Lebens, die einen zum Lachen oder Weinen bringen können, häufig beides zur gleichen Zeit.

Und wie immer sind seiner Themenauswahl wenig Grenzen gesetzt. U.a. erfahren wir endlich das Geheimnis von Fußball: Nämlich „Latente Homosexualität“. In „Frozen Yogurt“ hören wir Funny van Dannens Sichtweise bezüglich moderner Kindernamen, und lernen im „Bank Song“ etwas über einen möglichen Umgang mit modernen Bausünden.

Einlass: 19.00 Uhr | Beginn: 20.00 | VVK: 20 € | AK: 24 €

Samstag, 21. Januar

WISHBONE ASH

The Tough and Tender Tour 2017: Wishbone Ash, eine der einflussreichsten Bands der Rockgeschichte, kehrt Anfang 2017 nach Europa zurück. Bei ihren Shows schlagen sie gekonnt die Brücke zwischen alten und neuen Songs und ziehen mit ihrem einzigartigen Sound sowohl langjährige, als auch neue Fans in ihren Bann.

Nun gibt es neues Material von Wishbone Ash. Dafür war die Band um Andy Powell drei Tage in Paris und hat eine DVD aufgenommen. „Wir haben drei Nächte lange Material aufgezeichnet, einschließlich aktueller Versionen von einigen Klassikern sowie einige tiefgründige Titel, die die Leute nicht unbedingt erwarten werden“, so Powell. Die DVD erschien im Oktober 16, im selben Monat wie auch Powells Autobiographie „Eyes Wide Open: True Tales of a Wishbone Ash Warrior“.

Einlass: 19.30 Uhr | Beginn: 20.00 | VVK: 27 € | AK: 31 €; Support: Steve Hill (CA)

Mittwoch, 25. Januar

GRANDMASTER POETRY SLAM

Moderator: Marvin Suckut; Special Guest: SELMA MONTANA (Mallorca)

Lineup:

JONATHAN LÖFFELBEIN (Tübingen)

LISA CHRIST (Olten)

DANIEL WAGNER (Heidelberg)

OLGA LAKRITZ (Berlin)

Einlass: 19.00 Uhr | Beginn: 20.00 | VVK: 8 € | AK: 10 €

Freitag, 27. Januar

YOUNG CHINESE DOGS

Berge, Seen, Lagerfeuer, Großstadtfeeling und das Leben selbst. Das sind Geist und Seele des Sounds der Münchener Folk-Band YOUNG CHINESE DOGS. Mit ihrem aktuellen Album ‚Great Lake State‘ zieht die Band die Parallele zwischen den unendlichen Weiten Amerikas und der majestätischen Natur des Alpenraums. Der Sound der Band ist opulenter geworden, öffnet sich neuen Einflüssen wie Rock ’n‘ Roll und sogar HipHop und verrät trotzdem nie jene Lagerfeuerwurzeln, mit denen die YOUNG CHINESE DOGS gestartet sind. Organische Beats, betörende Bläser und auch mal eine dreckige E-Gitarre verschmelzen mit akustischer Gitarre, Trommel und Akkordeon. Die mehrstimmigen Gesänge locken in emotionale Klanglandschaften – mal melancholisch, mal ausgelassen, nur um einen schon im nächsten Moment in den Pub zu schleifen, wo man mit einem Guinness in der Hand den Chorus mitgrölt.

Einlass: 20.30 Uhr, Beginn: 21.00 Uhr | VVK: 12 €, AK: 15 €

Samstag, 28. Januar

CENTURY PARTY

Am Samstag, den 28. Januar lädt KULA zum vierten Mal zur 50er, 60er, 70er, 80er, 90er und 2000er-Party ein. Auch dieses Mal werden die Djs in ihren Plattenkisten wühlen und die Klassiker aus sechs Jahrzehnten auspacken, wobei sie stündlich ein musikalisches Jahrzehnt näher an die Gegenwart rücken. Deshalb: schmeißt Euch in Euer 60er-,70er-,Undsoweiter-Outfit und feiert mit uns die musikalische Jahrtausendwende – jede Stunde, ein Jahrzehnt!

