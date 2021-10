Max Petersen beim Konstanzer Jazzherbst

Ab Mittwoch, dem 27. Oktober, treffen sich über 30 Musikerinnen und Musiker zum viertägigen Festival in Konstanz. Der Jazzclub Konstanz bringt damit seit 42 Jahren ununterbrochen Künstler aus dem Bereich des zeitgenössischen Jazz auf die Bühne. Mit den Liveerlebnissen wollen die Veranstalter wieder etwas Normalität ins Leben bringen. Ein Muss für JazzliebhaberInnen. Der Konstanzer Jazzclub wurde in diesem Jahr von der Bundesregierung für sein herausragendes Livemusikprogramm mit dem Spielstättenpreis „Applaus“ ausgezeichnet.

Das Klavier mit seinen unterschiedlichsten Ausdrucksweisen bestimmt das diesjährige Festival, bei dem ein Musiker besonders herausgestellt wird, der laut Jazzprofessor Bernd Konrad, trotz seiner jungen Jahre „zu den interessantesten Musikern seiner Generation gehört“. Max Petersen, in Kreuzlingen aufgewachsen, in Zürich und New York ausgebildet, ist in Konstanz kein Unbekannter, hat er hier doch schon seit seinen Teenagerjahren unzählige Male sein Können unter Beweis gestellt. An drei Abenden mit Doppelkonzerten wird Max Petersen in verschiedenen Formationen zu hören sein. Zum Abschluss wird wieder eine Großformation vorgestellt. Dieses Jahr das 10-köpfige Luzia von Wyl Ensemble, zusammengesetzt aus klassischen und Jazzmusikern mit Kompositionen der Bandleaderin.

Dazwischen werden mit Home Stretch bekannte, in Berlin angesiedelte Improvisatoren aus Australien, Deutschland, Griechenland und Norwegen vorgestellt. Wegen ihrer eigenständige Ausdrucksweise bereits zum wiederholten Mal eingeladen wurde das Schweizer Duo Kappeler-Zumthor. Das Kollektiv Chuffdrone aus Wien vereinigt junge Musiker und Musikerinnen aus Österreich und der Schweiz, bei dem die verschiedenen Instrumente zu einem pulsierenden, energetisch aufgeladenen Klangkomplex verschmelzen.

Das komplette Programm ist auf www.jazzclub-konstanz.de veröffentlicht. Die Konzerte werden wird im Kulturzentrum am Münster, im K9 und im Bürgersaal (Sankt-Stephansplatz 17) gespielt.

Der Eintritt bei den Konzertabenden beträgt 30,- €, 24,- € ermäßigt und 16,- € für Jazzclubmitglieder. Für alle Konzerte gibt es besonders günstige Festivalpässe für 70,- € / 55,- € erm . / 40,- € Mitgl. Eine Anmeldung ist wegen der Coronaauflagen erwünscht unter info@jazzclub-konstanz.de oder Tel. 07531 52639.

Bild: Jazzclub Konstanz. Es zeigt Max Petersen.