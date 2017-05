Theater und Psychoanalyse – das ist eines der Felder, die Georg Lind aus Konstanz bearbeitet. Der emeritierte Professor der Konstanzer Uni will am Beispiel des Brecht-Stücks „Der gute Mensch von Sezuan“, das derzeit im Stadttheater zu sehen ist, den Weg „vom epischen Theater zum Diskussions-Theater“ aufzeigen. Der Vortrag findet am kommenden Donnerstag im Stadttheater Konstanz statt.

Mit Blick auf die jüngst unter Druck geratene Idee der Demokratie wirft Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“ die Frage auf: Kann das epische Theater wirklich Denken und Diskutieren fördern?

Kaum, lautet nach Georg Lind die Antwort aus Sicht der Moral- und Demokratiepsychologie. Das gelingt aber dem „Diskussions-Theater“, das Georg Lind vorstellen wird. Er hat es vor Jahren entwickelt und bereits weltweit eingesetzt. Seine Erfahrung zeigt: Es macht vielen Lust auf Demokratie.

Wann: 11. Mai, 18 Uhr

Wo: Foyer des Theaters Konstanz

Eintritt frei

www.theaterkonstanz.de

MM/hpk (Foto: Glenda Lind)