Lenk-Ausstellung in Überlingen verlängert

Nach einer Ausstellungslaufzeit von bislang nur 10 Wochen konnte die Städtische Galerie „Fauler Pelz“ Überlingen bereits Mitte August einen sensationellen Erfolg der Ausstellung „Peter Lenk. 40 Jahre Zoff und Zwinkern“ vermelden: Vergangene Woche verzeichnete man die zehntausendste Besucherin. Grund genug, meinen die erfreuten Ausstellungs­macher, die Ausstellung noch bis zum 15. Oktober zu verlängern.

Anlässlich des 70sten Geburtstags von Peter Lenk hat die Stadt Überlingen ihre Sommerausstellung dem Künstler gewidmet. Die satirischen Plastiken des seit Jahrzehnten am Überlinger See ansässigen Lenk nehmen Politiker, historische Persönlichkeiten genauso wie die regionale Prominenz aufs Korn. „Es wird die bisher erfolgreichste Ausstellung“, prophezeite Oberbürgermeister Jan Zeitler. Dann würde die Lenk-Ausstellung deutlich mehr Besucher in die Galerie „Fauler Pelz“ anlocken als die vergangenen Sonderausstellungen über Edgar Degas (im Jahr 2009), „Wasser in der Kunst. Von Turner bis Nolde“ (im Jahr 2004) und „Rückkehr der Moderne“ (im Jahr 1995).

Aufgrund des großen Besucherandrangs wurde das Ausstellungsende von „Peter Lenk. 40 Jahre Zoff und Zwinkern“ schon frühzeitig bereits um eine Woche, auf den 15. Oktober 2017, verschoben. Und sogar über eine weitere Verlängerung wird derzeit nachgedacht. Die Überlinger Schau präsentiert 62 Werke, darunter Entwürfe, Modelle, Bozzetti, eigenhändige Neu- und Nachgüsse von Skulpturen sowie neue Fotografien von Achim Mende mit bekannten Kunstwerken Peter Lenks.

Wegen der großen Nachfrage hat das Städtische Kulturamt auch das Führungsangebot durch die Lenk-Ausstellung aufgestockt: Bis zum 10. September 2017 finden dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags jeweils um 16:00 Uhr, und bis zum 14. Oktober 2017, jeweils samstags um 14:00 Uhr, rund 60-minütige Ausstellungsführungen statt.

MM/hr (Bild: www.peter-lenk.de)