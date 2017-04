Kontext: Vom Klimawandel und anderen Ärgernissen

Kontext erinnert in der neuen Ausgabe an den Obristenputsch in Griechenland, beobachtet vor dem AfD-Parteitag in Köln den baden-württembergischen Fraktionschef Jörg Meuthen, der immer dann von besonderer Ahnungslosigkeit ist, wenn es um rechte Umtriebe in seiner Partei geht und wirft einen Blick auf den Klimawandel, der auch die Skigebiete am Feldberg in Turbulenzen stürzt.

Es gibt sie. Die Menschen, die im Referendum mit Nein und damit für Demokratie und die Öffnung der Türkei in Richtung Europa gestimmt haben. Und sie sind fast genauso stark wie die Ja-Sager. Kontext-Kolumnistin Filiz Koçali, die im Exil lebt, stellt sich auf harte Zeiten ein. Aber sie vertraut auch auf diese andere Hälfte der Türkei. Zum Beitrag … Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. Dennoch oder gerade deshalb werden sie zum größten Störfaktor in der Bildungspolitik, wenn Populisten ihnen nach dem Munde reden. Was sich eindrucksvoll illustrieren lässt an der Neuauflage des Streits um G8 und G9. Zum Beitrag … Die Deutsche Bahn sprengt sich durch den Degerlocher Untergrund und tut das, weil laut Projektsprechern keine Kompromisse drin sind, rund um die Uhr. Der Lärm lässt Anwohnern keine Ruhe, auch nicht nachts. Jetzt wollen Betroffene wegen Körperverletzung klagen. Zum Beitrag … Trotz Schneefall an Ostern: Die vergangene Skisaison am Feldberg war katastrophal. Mit dem Klimawandel habe das nichts zu tun. Davon ist man auf dem höchsten Gipfel Baden-Württembergs überzeugt. Zum Beitrag … Burkhard C. Kosminski soll Armin Petras nachfolgen und dem Schauspiel Stuttgart wieder zu Relevanz verhelfen. Am Nationaltheater Mannheim, wo er seit 2006 tätig ist, scheiterte er daran. Dass ihn eine Findungskommission trotzdem auswählte, dürfte sich rächen. Zum Beitrag … Immer wenn es brenzlig wird für die AfD, wenn es um Rechtsextremisten in den eigenen Reihen geht, gibt sich Jörg Meuthen ahnungslos. Der Fraktionsvorsitzende im Stuttgarter Landtag wird am Wochenende beim Bundesparteitag in Köln wieder ganz vorne neben Frauke Petry sitzen. Zum Beitrag … Jetzt starten bei uns gleich zwei französische Komödien, die Immigranten-Geschichten erzählen. So unterschiedlich sie auch sind: In beiden Filmen zeigt sich das Kino des Nachbarlands erneut als Integrationsmaschine. Zum Beitrag … Vor 50 Jahren putschten in Griechenland die Obristen. Der Künstler HAP Grieshaber organisierte den Protest in Stuttgart, Gastarbeiter, Bildungsbürger und Studenten schlossen sich an. Nun hat die Documenta eröffnet. Zuerst in Athen, aus Solidarität mit Griechenland. Zum Beitrag … Demnächst wird weltweit gewatschelt. Der Pinguin hat es mit Knuddelfaktor und lupenreinem Image zu einem eigenen Gedenktag gebracht. Am 25. April ist Weltpinguintag. Unser Autor hält diese Würdigung für astreine Propaganda fieser Frackträger. Und kommt grade nochmal so davon. Zum Beitrag … Der Wetterer Peter Grohmann über Hellseher vom Stuttgarter Pressehaus, die über die Ostermärsche bereits Bilanz ziehen, bevor die überhaupt angefangen haben, und unsere Verteidigungsministerin, die aufrüsten will und dafür schon jetzt Brecht-Zitate fälscht. Zum Beitrag … Die Stuttgarter Regierungs-WG unter der unangefochtenen Herrschaft des Ökodiktators macht sich schon frühzeitig fit für die Bundestagswahl im September. Schwarzgrünes Vorwahlgeplänkel in einer neuen Folge unseres Politikcomics. Zum Beitrag … MM/hpk