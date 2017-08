Kontext und der Angriff auf die Pressefreiheit

Gleich zwei Artikel widmet die Kontext-Redaktion dem staatlichen Angriff auf die Pressefreiheit, als letzte Woche linksunten.indymedia.org verboten und Hausdurchsuchungen bei mutmaßlichen Betreibern in Freiburg durchgeführt wurden. Das passt so recht in die politische Großwetterlage nach G20 und vor der Bundestagswahl, meint nicht nur die Anwältin der Beschuldigten.

Hansel und Gretel im Visier: Rasterfahndung, Großer Lauschangriff, intelligente Videoüberwachung: Die Reflexe sind immer dieselben. Gern mit Blick auf Wahlkämpfe entdecken Innenpolitiker in der Union ihr Hardliner-Gen und plädieren für neue Fahndungsmethoden. Die allerdings haben seit Jahrzehnten Zweierlei gemeinsam: Immer ist die Freiheit des Einzelnen tangiert und der Erfolg kaum nachweisbar. Zum Beitrag …

Dorn im Auge: Am Freitag hat das Innenministerium linksunten.indymedia.org verboten und Hausdurchsuchungen bei mutmaßlichen Betreibern in Freiburg durchgeführt. Das passt gut in die politische Großwetterlage nach G20 und vor der Bundestagswahl, sagt Angela Furmaniak, Anwältin der Beschuldigten. Zum Beitrag …

Muskelspiel: Das Verbot der Plattform linksunten.indymedia.org durch das Bundesinnenministerium stößt auf breite Kritik – und das nicht nur vonseiten der üblichen Verdächtigen. „So nicht!“, rufen Juristen, Journalisten und auch die Polizei. Zum Beitrag …

Leser finanzieren Medienwächter: Vergangene Woche stand eines der relevantesten Portale für Medienkritik kurz vor dem Aus. Beim „Bildblog“ mit bis zu einer Million LeserInnen im Monat reichten die Einnahmen nicht, um zwei Redakteuren den Mindestlohn zu zahlen. Dass das Projekt jetzt überlebt, liegt an Leserspenden. Zum Beitrag …

Siller fragt: Pascal Kober: Als evangelischer Pfarrer plädiert Pascal Kober für Nächstenliebe. Und kandidiert in Reutlingen zur Bundestagswahl für die FDP. Im Gespräch mit Stefan Siller erklärt er, warum viel mehr Menschen Hühner halten sollten. Zum Beitrag …

Verrohung von rechts: Mit immer neuen Entgleisungen kapert die AfD den politischen Diskurs der Bundesrepublik. Jüngstes Beispiel: Alexander Gauland will die Integrationsbeauftragte Aydan Özoğuz in Anatolien „entsorgen“. Die Medien dürfen den Antidemokraten nicht so viel Raum geben, schreibt der Sozialwissenschaftler Samuel Salzborn in seinem neuen Buch. Zum Beitrag …

Grün geblieben: Viele PolitikerInnen, die etwas auf sich halten, touren im Sommer. Mindestens eine Woche lang. Winfried Hermann tourt mit besonders schwerem Tornister. Auch weil der grüne Verkehrsminister Stuttgart-21-Gegnern nach dem Rastätter Desaster wenig zu bieten hat. Zum Beitrag …

Die am Wohlstand knabbern: Der Wetterer über sichere Herkunfsländer und die Würde des Menschen, die – schon aus Sicherheitsgründen – digital abtastbar sein muss. Zum Beitrag …

Camping für die Karriere: Alain Gsponers „Jugend ohne Gott“ verlegt Ödön von Horváths 1937 veröffentlichte Romanvorlage in die nahe Zukunft. Aus der Warnung vor dem Faschismus wird eine Dystopie, die sich an den „Tributen von Panem“ oder den „Maze Runner“-Filmen orientiert. Zum Beitrag …

Kunst im Kiosk: Zur Bundestagswahl zeigt eine kleine Schau satirische Plakate eines Ausnahmekünstlers. Klaus Staecks Werke aus fünf Jahrzehnten sind faszinierend aktuell. „Nichts ist erledigt!“ lautet denn auch der Titel der Ausstellung. Zu sehen ist sie in „Michas Lädle“, einem Kiosk im Stuttgarter Heusteigviertel. Zum Beitrag …

MM/hpk