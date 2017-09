Überall Wahlkampf. Oder doch nicht?

Vorschau auf die neue Kontext-Ausgabe mit Schwerpunkt BT-Wahl: Welche Themen warum im Wahlkampf nicht vorkommen und weshalb Leni Breymaier immer noch an eine linke Mehrheit glaubt, während die Kanzlerin dem Wahlerfolg am 24. entgegen schwebt.

Buddha im Blazer: Angela Merkel kann sich mittlerweile kapitale Schnitzer ohne Imageschaden leisten. Auf dem CDU-Landesparteitag in Reutlingen hat sie bar jeder Detailkenntnis eine heikle Personalfrage mitentschieden. Den Ärger ausbaden müssen andere. Während die Kanzlerin aufgeräumt dem Wahlerfolg am 24. September entgegen schwebt. Zum Beitrag …

Mehr so SPD- und Grün-Links: Wir haben uns mit den BasketballerInnen vom SB Heidenheim getroffen, um über Politik zu reden. Selbst hier im ländlicheren Raum Baden-Württembergs finden die meisten Jungwähler die AfD unsympathisch. In Heidenheim, wo außer Sport wenig los ist, liebäugeln sogar die Kinder von Geflüchteten mit dem Gedanken, CDU zu wählen. Zum Beitrag …

„Nur mit uns geht es“: Wählen gehen ist für Jagoda Marinić die feierlichste Sache der Welt, seit sie mit 20 Jahren eingebürgert wurde. Ein Gespräch mit der Leiterin des Interkulturellen Zentrums Heidelberg über die Spannung vor den ersten Hochrechnungen, Fehler bei der Integration und über deutsches Grundmisstrauen in die Zukunft. Zum Beitrag …

Wir müssen leider draußen bleiben: Jetzt will es keiner gewesen sein: Zum ersten Mal in seiner Geschichte verweigert der baden-württembergische Landtag BesucherInnen den Zutritt an einem Bundestagswahlabend. Die grüne Präsidentin Muhterem Aras verweist auf einen Beschluss aller fünf Fraktionen. Zum Beitrag …

Digital, digital, digital: Die deutschen Zeitungsverleger ziehen mit großem Brimborium in Stuttgart ein. Die Gästeliste auf ihrem Jahreskongress reicht von Kretschmann über Löw bis Zetsche. Auch Kontext lässt grüßen. Zum Beitrag …

Klimawandel! War da nicht was? Klimawandel? War da was? Im Bundestagswahlkampf spielen globale Erwärmung und Naturkatastrophen keine Rolle. Parteien und Politikern ist das Thema zu heiß, sagen Experten. Selbst die Grünen nuscheln nur noch verschwurbelte Öko-Botschaften, um die Wähler nicht zu verschrecken. Zum Beitrag …

Siller fragt: Leni Breymaier: Martin Schulz mit Sahra Wagenknecht? „Warum nicht“, sagt Leni Breymaier, SPD-Kandidatin zur Bundestagswahl für den Wahlkreis Aalen-Heidenheim. „Ich glaube immer noch an eine linke Mehrheit“, verrät sie im Gespräch mit Stefan Siller. Zum Beitrag …

Der große Führer: Das „TV-Duell“ zwischen Schulz und Merkel wurde von den türkischen Medien einheitlich mit demselben Ausdruck kommentiert: „Küstahlık“, was so viel heißt wie unflätig. Unsere türkische Kolumnistin über türkische Medien vor der Bundestagswahl und das zerrüttete Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei. Zum Beitrag …

Gefährder hinter jedem Busch: Für das BKA ist das Land voller Krimineller. In riesigen Dateien werden sie gespeichert, mit teilweise abenteuerlichen Begründungen. Auch Alfred Denzinger von den „Beobachter News“ gehört zu den Betroffenen. Gemeinsam mit acht Journalisten klagt er jetzt gegen die Bundesrepublik. Zum Beitrag …

Häuserkampf: Die Flüwo, 1948 gegründet als gemeinnützige Flüchtlings-Wohnbaugenossenschaft, will drei ihrer ältesten Häuser abreißen. Die Mieterin Mary Schwarz kämpft mit aller Kraft dagegen. Andrej Holm, wohnungspolitischer Berater der Linken, fordert derweil eine neue Gemeinnützigkeit. Denn die Flüwo ist kein Einzelfall. Zum Beitrag …

Schwarz-rot ist die Haselnuss: Der Wetterer über Reisewarnungen in die Lüneburger Heide, die 10-Prozent-Hürde und mit dem vergifteten Trost, dass der Weltuntergang entgegen landläufiger Meinung nicht von den Bundestagswahlen abhängt. Zum Beitrag …

Mimimi und Blablabla: Kaum ein Schritt durch den öffentlichen Raum ist derzeit möglich, ohne auf nichtssagende Wahlplakate zu stoßen. Die anonyme Straßenkünstlerin Barbara aus Heidelberg glaubt, dass all die inhaltsleeren Floskeln potenzielle Wähler eher vergraulen. Also klebt sie Kommentare dazu. Besonders gerne bei der AfD. Zum Beitrag …

