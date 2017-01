Kontext: Kein Platz für Heuschrecken

Wohnen muss nicht teuer sein. Und: „Eine Stadt muss ihre Märkte steuern“. Man sieht: Wohnungsbaupolitik ist Thema Nummer eins auch andernorts. Wie in Mannheim oder in Stuttgart bei unseren KollegInnen von Kontext, die in ihrer aktuellen Ausgabe diesem Thema breiten Raum einräumen.

Wohnen muss nicht immer teurer werden. Wie das geht, zeigt die Stadt Mannheim. Die wandelt altes Militärgelände um. Insgesamt sind die Flächen gut drei Mal so groß wie die ganze Innenstadt. „Eine Stadt muss ihre Märkte steuern“, sagt Konrad Hummel, treibende Kraft hinter der Konversion. Stuttgart könnte davon nur lernen. Zum Beitrag … Das Recherchenetzwerk „Correctiv“ will Facebook auf die Finger schauen und, wo nötig, drauf klopfen. Mit Blick aufs Wahljahr 2017 und die mögliche Beeinflussung durch Fake News. In eine bessere digitale Welt aufbrechen könnten aber auch viele andere – ohne großen Aufwand. Zum Beitrag … Der „Schwarzwälder Bote“ (Schwabo) führt einen bizarren Kleinkrieg gegen seinen Betriebsratsvorsitzenden Thomas Ducks. Die Konzernbetriebsräte der SWMH, zu der das Oberndorfer Blatt gehört, haben jetzt Strafanzeige gegen die Geschäftsführung gestellt. Zum Beitrag … „Lieber Gutmensch als Arschloch“: Oliver Kalkofes Schimpftirade aus dem Sommer 2015 war gegen Fremdenhasser und Nazis gerichtet. Bei der Debatte um eine verschärfte Abschiebepraxis nach Afghanistan müsste sich heute die Landesregierung fragen, auf welcher Seite sie stehen will. Zum Beitrag … Arm und Reich driften immer mehr auseinander. Dabei sind die Ärmsten so wenig sichtbar wie die ganz Reichen. Mehr als jeder zehnte Stuttgarter ist überschuldet. Bei der Caritas ist Manfred Blocher für die Armen und Wohnungslosen zuständig. Zum Beitrag … Sie nennen sich Fürst oder Erbprinz und besitzen riesige Wälder und Felder, die sich tausende Hektar und hunderte Kilometer weit erstrecken: adlige Großgrundbesitzer, deren Ländereien unter dem irreführenden Etikett Familienbetrieb stehen. Zum Beitrag … Kommt es 2017 zu einem neuen atomaren Wettrüsten oder zu einer Wiederauflage des Kalten Krieges? Davor warnt der Überwinder der letzten Eiszeit, Michail Gorbatschow, in einem neuen Buch, das er jetzt zusammen mit Franz Alt herausgibt. Für Kontext schreibt der Baden-Badener Autor über seine fünf Begegnungen mit dem früheren Staatspräsidenten der Sowjetunion. Der Titel des Buches: „Kommt endlich zur Vernunft – Nie wieder Krieg“. Zum Beitrag … Der Wetter über Reich und Arm, Oxfam und Trump, NPD und Verfassungsschutz. Zum Beitrag … Der russische Regiestar Kyrill Serebrennikov ist in Stuttgart mit einer exzellenten „Salome“-Inszenierung im Opernhaus bekannt geworden. Im Kino erzählt er nun die Geschichte eines Schülers, der zum christlichen Fundamentalisten wird. Zum Beitrag … Sigrid Klausmann und Walter Sittler haben einen Dokumentarfilm über Kinder auf der ganzen Welt gedreht – ohne Mitleidsgedöns und Gutmenschen-Getue. Ein Film, der ohne Kommentar und Schnickschnack einfach für sich spricht und keinen Zweifel daran lässt, dass sich der Mensch endlich raffen muss. Zum Beitrag … Es riecht nach Bewegung: Bunt und kreativ ist der Protest der rund 400 Demonstrierenden am Stuttgarter Kronprinzplatz. Sie wehren sich gegen Studiengebühren. Sie sind jung, politisch, aber haben keine Lust auf Parteien, weil sie keiner trauen. Von fehlenden attraktiven Angeboten ganz zu schweigen. Zum Beitrag … MM/hpk