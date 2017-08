Kontext: Falsche Argumente zum Vogeltod

Windräder töten Vögel. Da sind sich Freunde von Atom­strom, unverspargelter Aussicht und oft genug auch Umweltverbände einig. Dem Geschäftsführer des BUND Freiburg, Axel Mayer, jüngst auf seemoz in Sachen Insektensterben unterwegs, gefällt diese Allianz nicht. Für das Vogelsterben gebe es vielmehr andere Gründe, sagt er, und wünscht sich eine sachliche Diskussion über Windkraft.

Ein ganz dunkles Wochenende: Das Stuttgarter Pressehaus verbreitet ein rechtes Pamphlet – ohne Bedenken. Dem Anzeigenblatt „Stuttgarter Wochenende“ liegt der „Deutschland-Kurier“ bei, der auch das Zentralorgan der AfD sein könnte. STZN-Geschäftsführer Bernhard H. Reese sagt, auch solche Meinungen müssten einen „Marktplatz“ haben. Zum Beitrag …

Granaten zu Spaten zu Granaten: Die Umwandlung von militärischer in zivile Produktion war auch bei den Südwest-Grünen einmal ein großes Thema. Zumindest bis zur Wahl 2011. Kirchen, Gewerkschaften und Friedensinitiativen werben indes weiter für Rüstungskonversion. Zum Beitrag …

Das ist nicht niedlich: Der Begriff Schummelsoftware steht seit 2015 auch für die Versäumnisse im Dieselskandal. Nicht nur PolitikerInnen sparen klare Worte zu oft aus. Gerade in vielen Redaktionsstuben ist sprachliche Präzision Mangelware, wenn es gilt, die Autoindustrie zu entlarven. Zum Beitrag …

Asbest und Vogeltod: Windräder töten Vögel. Da sind sich Freunde von Atomstrom, unverspargelter Aussicht und oft genug auch Umweltverbände einig. Dem Geschäftsführer des BUND Freiburg, Axel Mayer, gefällt diese Allianz nicht. Für das Vogelsterben gebe es auch andere Gründe, sagt er, und wünscht sich eine objektive Diskussion über Windkraft. Zum Beitrag …

Wein mit Würde: Im wirtschaftlich immer noch von Weißen dominierten Südafrika übernimmt die vorwiegend schwarze Belegschaft das größte Bioweingut des Landes. Die stille Revolution im Kleinen wird von einem baden-württembergischen Weinhändler und einem Verein im Landkreis Konstanz gefördert. Zum Beitrag …

Liebesbrief in den Himmel: Jetzt ist Christoph Schlingensief bald sieben Jahre tot. Die Welt ist seitdem um ein ganzes Stück irrer geworden. Gerade in Zeiten von AfD, Pegida, Trump und Co. fehlt ein effektiver Störenfried wie nie zuvor. Denn der Berliner Aktionskünstler terrorisierte die deutsche Volksseele und zwang sie so, sich mit sich und ihren Dämonen auseinander zu setzen. Zum Beitrag …

Von Handauflegern und Geisterheilern: Die Putzfrau im Schwimmbad Bietigheim-Bissingen war die erste, die Stephan Dalley geheilt hat. Damals war er Bademeister. Ein Spinner? Unsere Autoren wollen darauf keine Antwort geben. Stattdessen porträtieren sie Menschen, die Warzen weg beten, Rheuma heilen oder Geister austreiben. Wie Dalley, der heute als Berufsheiler in Ludwigsburg lebt. Zum Beitrag …

Letzte Tage einer Kronkolonie: Die britische Regisseurin Gurinder Chadha blickt in ihrem Film „Der Stern von Indien“ zurück auf das Jahr 1947, als Großbritannien seine Kronkolonie in die Unabhängigkeit entlässt. Cineastisch misslungen, aber historisch interessant, meint unser Filmkritiker. Zum Beitrag …

Zwei-Klassen-Reiter: Vierbeiner mit Zöpfchen, weiße Turnier-Reithosen am Bobbes, Porsche Cayenne vorm Pferdetransporter – so sieht der klassische deutsche Reitsport aus. Im „Le Camarguais-Centre Equstre Traditionel“ in Horb am Neckar ist das anders. Da zeigen Reiterinnen und Reiter einmal im Jahr, wie man mit dem Pferd richtig schafft. Zum Beitrag …

MM/hpk