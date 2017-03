Kontext: Aufnahmen aus der Arbeitswelt

Nicht nur mit der Fotostrecke „Wider den Leistungswahn“ zeigt Kontext in seiner aktuellen Ausgabe Bilder aus der Arbeitswelt. Auch ein Porträt des neuen Bahnchefs gehört in diese Reihe, und selbst die wöchentliche Filmkritik passt ins Bild.

Die Tierschutzorganisation Peta klagt gegen Baden-Württemberg. Denn das Land verweigert den Tierschützern wichtige Mitspracherechte. Offiziell, weil der Verein zu wenig Mitglieder habe. Interne Protokolle legen andere Gründe nahe: CDU und Agrarlobby sind stramme Peta-Gegner. Zum Beitrag … Oliver Hildenbrand ist Landesvorsitzender der Grünen in Baden-Württemberg und als Parteilinker Vertreter einer immer seltener werdenden Spezies. Mit Kontext spricht er darüber, wie der Abwärtstrend seiner Partei vor der Bundestagswahl gestoppt werden könnte und warum man die Grünen heute überhaupt noch braucht. Zum Beitrag … Vor zehn Jahren starb Hans Filbinger, der als Ministerpräsident über seine NS-Vergangenheit als Teil der Terrorjustiz gestolpert ist. Bei der Trauerrede für ihn wiederum stolperte Günther Oettinger fast über den Versuch, Filbingers Vergangenheit umzudeuten. Ein Rückblick. Zum Beitrag … In Stuttgart schaffte sich der neue Bahnchef Richard Lutz schon Gehör mit seiner „finsteren Entschlossenheit“, Stuttgart 21 durchzusetzen. Doch wofür steht er sonst? Unser Autor porträtiert ihn anhand dreier Eigenschaften: als Rationalisierer, Privatisierer und Sesselwärmer. Zum Beitrag … Wie andere Hiphop hören oder Haydn, so hämmern sich Rechtextremisten Hass und Hetze ins Hirn. Der NSU-Ausschuss im Landtag hat jetzt begonnen, sich detailliert mit der einschlägigen Musikszene zu befassen. Gleich kamen brisante Details ans Licht. Zum Beitrag … Es gibt viel zu lachen beim Filmemachen mit einer Flüchtlingsklasse aus Böblingen. Aber manchmal fließen auch Tränen. Und so nebenbei wird die Sprache gelernt. Und nicht nur die. Teil zwei unserer Artikelserie über ein Kontext-Projekt. Zum Beitrag … Drei Jahre lang hat der Landtag das Stuttgarter Kunstgebäude okkupiert. Nun eröffnet es wieder mit einem Gipfeltreffen von Kunst und Theater, Theorie und Performance, globalen Künstlern und lokalen Initiativen. Um über Ökonomie anders nachzudenken. Zum Beitrag … In seinem neuen Film „Die andere Seite der Hoffnung“ integriert Aki Kaurismäki ganz selbstverständlich einen syrischen Flüchtling in seinen Arme-Leute-Kosmos. Großes Kino, meint unser Filmkritiker. Zum Beitrag … Die „Süddeutsche“, die StZN, die Südwestpresse – alles Südwestdeutsche Medienholding, kurz SWMH. Kontext verschafft wieder einmal einen Überblick über das große Fressen. Mit einer neuen Konzern-Grafik. Zum Beitrag … Wolfgang Borgmann war früher Ressortleiter bei der „Stuttgarter Zeitung“. Danach Autor von Kontext. Dazwischen lag ein weggespartes Lebenswerk. Ein Nachruf. Zum Beitrag … Seit vergangenen Montag stimmen Türken in Stuttgart-Feuerbach über die politische Zukunft ihres Heimatlands ab. Soll Präsident Erdogan mehr Macht bekommen – ja oder nein? Die Gräben in der türkisch-deutschen Community sind tief. Davon weiß auch unsere Kolumnistin zu berichten, die zu den überzeugten Nein-SagerInnen gehört. Zum Beitrag … Der Wetterer Peter Grohmann über beliebte Schmähgesänge im Stadion und drumherum. Zum Beitrag … Schneller, höher, stärker – das olympische Credo ist Alltag in einer Arbeitswelt, die zunehmend auf Effizienz getrimmt ist. Immer mehr Menschen machen diese Strukturen krank, sagt Rolf Siedler, der seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Betriebsseelsorge arbeitet. Unsere Schaubühne mit Aufnahmen aus der Arbeitswelt. Zum Beitrag …

MM/hpk