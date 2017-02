Kontext auf türkisch

Filiz Koçali hat mit ihrer Flucht aus Istanbul auch ihre Sprache verloren. Jetzt aber schreibt sie in Kontext an die Freundin und Schriftstellerin Aslı Erdoğan. Auf deutsch und auf türkisch. Außerdem lesenswert im Stuttgarter Online-Magazin das Interview mit Christoph Butterwegge: „Die Ungerechtigkeit schreit zum Himmel“.

Du drinnen, ich draußen: Mit ihrer Flucht aus Istanbul hat unsere Autorin auch ihre Sprache verloren. In diesen Kontext-Briefen an die Freundin und Schriftstellerin Aslı Erdoğan kann sie auch im Exil ihre Stimme erheben. Heute tut sie das zum ersten Mal. Hier in Kontext. Auf deutsch und auf türkisch. Kontext bu mektupları Türkçe ve Almanca yayınlıyor. Zum Beitrag …

„Die Ungerechtigkeit schreit zum Himmel“: Bei der Wahl zum Bundespräsidenten hätte Christoph Butterwegge, Kandidat der Linken, gerne eine Ruck-Rede gehalten. Das darf er nicht. In Kontext erläutert der Armutsforscher, warum er Deutschland vor einer „sozialen Zerreißprobe“ sieht, und was dagegen getan werden müsste. Zum Beitrag …

Viel zu viel Geld: Die Württembergische Lebensversicherung hat 250 Millionen Euro in ein Einkaufszentrum investiert. Und das läuft noch nicht mal besonders gut. Der Fall Gerber illustriert beispielhaft Fehlentwicklungen des Kapitalismus. Zum Beitrag …

Von unten nach oben: Sag mir, wo du wohnst und ich sage dir, welchen Platz du in der Gesellschaft hast. In Stuttgart ist es die Immenhofer Straße, die das soziale Ranking eindrucksvoll widerspiegelt. Sie führt von unten nach oben, vom Junkie bis zum Professor. Ein Besuch vor Ort. Zum Beitrag …

B-u-n-d-e-s-k-a-n-z-l-e-r-i-n: Kontext-Redakteurin Anna Hunger und Kameramann Steffen Braun drehen mit Geflüchteten aus Sindelfingen einen Film. Über deren Schule, über sie selbst und das Lernen in einem Land, dessen Sprache und Schrift sie noch nicht beherrschen. Teil I der Artikelserie über ein Kontext-Projekt. Zum Beitrag …

Zwischen die Hörner: Trotz Wärmerekord und Unwetterkatastrophen: Windkraft erntet weiter Gegenwind. Jetzt auch noch von Naturschutzverbänden. Die wollen im Sturzflut-geschädigten Braunsbach eine Anlage per Klage kippen, weil diese Greifvögel bedrohen soll. Das Ansinnen erscheint absurd. Zum Beitrag …

Hereinspaziert! Das wäre eine kleine Revolution in den heiligen Hallen der Hochkultur: Staatssekretärin Petra Olschowski hat laut über einen Nulltarif für die Museen des Landes nachgedacht. Statt Applaus hagelt es aber Kritik. Noch ein Indiz dafür, dass die Welt ziemlich gaga ist. Zum Beitrag …

Die Musterschülerin: Untote mit Charakter: In Colm McCarthys exzellentem Horror-Thriller sehnt sich ein Zombie-Mädchen nicht so sehr nach Menschenfleisch, sondern eher danach, als Mensch anerkannt zu werden. Zum Beitrag …

Der Geist von Big T.: Beim Davosle von Schwäbisch Hall ist nichts mehr wie früher. Schuld daran ist Donald Trump, der die Weltmarktführer verschreckt. Und ein CSU-Minister liest ihnen auch noch die Leviten. Zum Beitrag …

Auf die Mauer lauern: Trump macht ernst mit dem Mauerbau, und die Aktienkurse von Zementherstellern aus aller Welt schießen in ungeahnte Höhen. Vorne mit dabei ist die HeidelbergCement AG, deren Chef schon früh Interesse bekundete. Zum Beitrag …

Breitbart-Boys bei StN: Der Wetterer über das rechtsextreme Meinungsnetzwerk Breitbart-News. Von dort kommt Sebastian Gorka, Berater von Donald Trump. Die „Stuttgarter Nachrichten“ haben ihn jetzt als Anti-Terrorismus-Experten eingeladen. Zum Beitrag …

Law-and-Order in der Regierungs-WG: Dr kloine Strobele will wirklich flächendeckende Videoüberwachung – und geht in der Regierungs-WG mit gutem Beispiel voran. Unser Politcomic über gefährliche Autogefährder, entschleierte Oberbürgermeister und ein erschossenes Fahrrad. Zum Beitrag …

MM/hpk