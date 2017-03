Arbeit braucht eine neue Definition

… meint Pit Wuhrer in seinem Artikel über die Mondragón Corporación Cooperativader in der aktuellen Kontext-Ausgabe. Außerdem lesenswert: Über Vorurteile in der Bildungspolitik, über Castor-Transporte per Schiff und über einen Deal privater Investoren in Stuttgart.

Das versteckte Mahnmal: Was passierte mit dem Mahnmal für die Daimler-Zwangsarbeiter, das bis 2006 vor dem alten Mercedes-Benz-Museum stand? Eine Mitarbeiterin bohrt nach. Jetzt soll es beim neuen Museum aufgestellt werden. Nicht davor, sondern knapp daneben. Zum Beitrag …

Immer einer zuviel: Staatsminister Klaus-Peter Murawski (Grüne) möchte den Rentenfonds der Versicherungen sichere Anlagen bieten: zum Beispiel bei der Sanierung der Stuttgarter Oper. Das kann teuer werden. Denn bei öffentlich-privater Zusammenarbeit sitzt immer einer zu viel im Boot, der verdienen möchte. Zum Beitrag …

Mehr Geist für die Kunst: Es überrascht wenig, dass Christiane Langes Vertrag als Direktorin der Staatsgalerie Stuttgart verlängert wurde. Denn obwohl sie sich viele Feinde gemacht hat – das Problem beginnt nicht mit ihr. Es fehlt an Geld, vor allem aber an kreativen Konzepten. Zum Beitrag …

Strahlende Fracht: Die EnBW will hochradioaktive Brennstäbe vom Kernkraftwerk Obrigheim ins Zwischenlager nach Neckarwestheim bringen. Erstmals sollen Castor-Behälter mit radioaktiven Brennstäben per Schiff ihr Ziel erreichen. Dagegen regt sich Protest. Zum Beitrag …

Hechtsprung nach vorn: In der Bildungspolitik hat die CDU während der Koalitions-Verhandlungen mit den Grünen besonders viele Demütigungen hinnehmen müssen. Fast ein Jahr nach der Landtagswahl wird klar, dass die nicht nur auf dem Papier stehen. Jetzt müssen Vorurteile über Bord. Zum Beitrag …

Top 5 im Februar: Hässlich, aber sexy: Pforzheim landet auf Platz eins der meistgelesenen Artikel. Gefolgt von den sieben Sünden des Herrn Grube, einem Sitzverbot in der Stuttgart Staatsgalerie, einem Interview über schreiende Ungerechtigkeiten und einer Kahlschlag-Gartenschau am Bodensee. Zum Beitrag …

Solidarisch, rebellisch, krisenfest: Wenn Reiche immer reicher und Arme immer ärmer werden, braucht Arbeit eine neue Definition. Die Mondragón Corporación Cooperativader im baskischen Hügelland versucht seit 60 Jahren, soziale Gerechtigkeit zu schaffen und sich gleichzeitig auf dem kapitalistischen Weltmarkt zu behaupten. Zum Beitrag …

Vom Obergespenst des Kommunismus: In „Der junge Karl Marx“ holt Regisseur Raoul Peck den ollen Intellektuellen aus seiner Denkmalstarre. Seine totzitierten Sätze werden wieder lebendig. Kein Meisterwerk, aber brandaktuell, meint der Filmkritiker. Zum Beitrag …

Gequirlte Scheiße: Der Wetterer über America first – gerade auch im Mauerbau. Zum Beitrag …

Tierisch politisch: Es gab ihn auf Buttons, auf Protest-Plakaten, als plüschiges Kuscheltier und sogar als Brosche zum Anstecken: den Juchtenkäfer, von Fans liebevoll „Juchti“ genannt, Stuttgarts berühmtestes Krabbeltier und Symbol der Bewegung gegen Stuttgart 21. Drei Exemplare sitzen nun hübsch ausgeleuchtet in einer Vitrine im Kunstbezirk. Inmitten einer illustren Schar politischer Tiere. Zum Beitrag …

MM/hpk