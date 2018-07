Klassiker auf der Freiluft-Leinwand

„Die Reifeprüfung“ – ein Klassiker des New-Hollywood aus dem Jahre 1967 krönt die Freiluft-Saison. Seit Jahren schon präsentiert das Konstanzer Zebra-Kino sein sommerliches Open Air-Programm im Innenhof des Neuwerks – kurzfristig mit drei Streifen, wie sie unterschiedlicher nicht sein können: neben der „Reifeprüfung“ mit einer Superheldenstory US-amerikanischer Art und einem britischen Polit-Thriller.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

GBR / USA 2017, Englische Originalversion mit deutschen Untertiteln

Mildred Hayes (Frances McDormand) ist außer sich vor Wut und Trauer. Ihre Tochter ist einem grausamen Verbrechen zum Opfer gefallen und Chief Willoughby (Woody Harrelson) scheint sechs Monate nach der Tat die Ermittlungen aufzugeben – verwertbare Spuren und Zeugen fehlen. Mit der Hilfe von drei überdimensionalen Plakatwänden versucht Mildred, für die Aufklärung des Verbrechens zu kämpfen und dabei ist ihr jedes Mittel recht. Nicht nur Fäuste, sondern auch Molotowcocktails fliegen in der fiktiven Stadt Ebbing, Missouri. Ausgezeichnet mit jeweils einem Oscar, brillieren Frances McDormand und Sam Rockwell (Foto) in diesem scharfzüngigen Drama von Martin McDonagh.

Spieltermin: So. 22.07.18, 21:30 Uhr

Black Panther

USA 2018, 134 Min., Mehrsprachige Originalversion mit deutschen Untertiteln

Nachdem T’Challas Vater bei einem Attentat auf das Gebäude der Vereinigten Nationen ums Leben kommt, soll fortan sein Sohn der König Wakandas werden. Wakanda ist isoliert, anscheinend ein Drittweltland, jedoch tatsächlich technologisch höchst entwickelt. Die Sicherheit Wakandas wird jedoch schnell von zwei Faktoren gefährdet: Ulysses Klaue, der an das wertvolle Vibranium Wakandas will, und Killmonger, der eine Rebellion beginnen möchte. T’Challa ist also gezwungen, zum Black Panther zu werden, um seine Nation zu schützen: Eine Superheldenstory, die nicht nur Spaß macht, sondern auch durch den afrofuturistischen Stil visuell überzeugen kann.

Spieltermin: Mo. 23.07.18, 21:30 Uhr

Die Reifeprüfung – The Graduate

USA 1967, 106 Min., Regie: Mike Nichols, mit Dustin Hoffman und Anne Bancroft, Originalversion mit deutschen Untertiteln

„Mrs. Robinson, you’re trying to seduce me. Aren’t you?” Auf einer Party zu Ehren seines Collegeabschlusses trifft Ben die alte Familienfreundin Mrs. Robinson, die ihn bittet, sie nach Hause zu bringen, wo sie sogleich versucht, ihn zu verführen. Erst abweisend, erliegt Ben schließlich ihrem Charme und stürzt sich in eine leidenschaftliche Affäre mit der weitaus älteren Frau. Eine folgenschwere Entscheidung, denn schon bald verliebt sich Ben in Elaine, Mrs. Robinsons Tochter. Kritisch und amüsant gibt „Die Reifeprüfung – The Graduate“ ein Spiegelbild des jugendlichen Aufbegehrens gegen die überkommene Moral des amerikanischen ‚Establishments wider. Ein Klassiker des New-Hollywood.

Spieltermin: Di. 24.07.18, 21:30 Uhr

MM/hpk (Foto:Twentieth Century Fox of Germany GmbH)