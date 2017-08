Kino Open Air mit Überraschungen

Das Kinderkulturzentrum (KiKuZ) lädt am morgigen Freitag, 25. August um 21.00 Uhr zu einer Kino Open Air-Veranstaltung in den Innenhof der Sparkasse an der Marktstätte ein. Den Start macht die Premiere eines Musikvideos, das neun behinderte und nichtbehinderte Kinder produziert haben. Unter dem Titel „Bitte, Mami, hol mich ab!“ agierte der junge Filmnachwuchs vor und hinter der Kamera, führte Regie, regelte den Ton, kreierte Kulissen und zeichnete für die Kostüme und Maske verantwortlich.

Das dazugehörige Lied stammt aus der Feder von Richard Oehmann, dem Sänger der Münchner Musikband „Café Unterzucker“. Alexandra Höppel, Dozentin für Deutsche Gebärdensprache/DGS, führte die Kinder und Betreuer*innen in die Geheimnisse der Zeichensprache ein und gebärdete mit ihnen den Liedtext. Im Lied geht es um einen von seiner Mutter überbehütetem Jungen, der das erste Mal an einer Freizeit teilnimmt, aber mit den Gegebenheiten auf dem Zeltplatz überhaupt nicht zurechtkommt.

Anschließend steht der national und international mehrfach ausgezeichnete deutsche Spielfilm „Auf Augenhöhe“ auf dem Programm. Die Regisseure Evi Goldbrunner und Joachim Dollhopf erzählen in ihrem engagierten Kinderfilm von einer schwierigen Vater-Sohn-Zusammenkunft, die zu Beginn von enttäuschten Erwartungen und Mobbing geprägt ist, aber letztlich die Bedeutung von Offenheit und Toleranz unterstreicht.

Luis Vorbach und Ella Frey, die beiden jungen Hauptdarsteller des Films, haben ihre Teilnahme am Kino Open Air zugesagt, werden das mit dem Deutschen Filmpreis „Lola“ ausgezeichnete Drama einführen, Fragen zum Film beantworten und nach der Vorführung Autogramme signieren. Bei schlechtem Wetter werden die Filmvorführungen in den Veranstaltungssaal des Sparkassengebäudes verlegt.

Veranstalter: KiKuZ in Kooperation mit dem PS: Institut für praxisnahe Sozialforschung, dem Exzellenzcluster „Kulturelle Grundlagen von Integration“. Mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Bodensee, der Musikband „Café Unterzucker“, der Seelsorgeeinheit Konstanz Petershausen sowie dem Segelverein Konstanz.

Weitere Informationen: Kinderkulturzentrum (KiKuZ), Taborweg 36A, 78467 Konstanz, Tel. 07531-54197, www.kikuz.de.

MM