KIK: und kein bisschen leise …

„Kabarett in Kreuzlingen“ (KIK) steht für Kabarett in seiner ganzen Bandbreite – vom klassischen politischen über das poetische, literarische bis zum musikalischen Kabarett, erstklassige Künstler und Künstlerinnen, profiliertes, mit Sorgfalt zusammengestelltes Programm, ehrenamtliches Engagement und Liebe zum Detail. Diesem Anspruch wird der Kreuzlinger Kulturverein wieder vom 2. März bis 17. Mai 2023​ mit einem spannenden Programm gerecht.

Ein Highlight stellt sicherlich der Auftritt von Josef Hader dar, aber auch die Programm-Ankündigungen für Uta Köbernick & Christine Prayon sowie Michael Elsener klingen vielversprechend. Wer nichts verpassen will, sollte rechtzeitig ans Reservieren denken.

Uta Köbernick & Christine Prayon

Am 2. März kommen Uta Köbernick & Christine Prayon mit „Ich bin noch nicht fertig“ und „Abschiedstour“ in die Kreuzlinger Campus-Aula. Die Liedermacherin und Schauspielerin Uta Köbernick, die mit Gitarre und ihrer Stimme im Gepäck seit 2007 durch den deutschsprachigen Raum tourt, ist bekannt für sprachliche Finessen, verstörende Wendungen und elegante Pointen. Was am Rand steht, wird unvermittelt ins Zentrum gerückt. Mit viel Spielwitz richtet sie ihren Blick auf alles, was uns umgibt. Gewinn und Verlust, Erkenntnis und Verzweiflung, Ernst und Humor verschmelzen nach dem Motto: „Wegschauen hilft nicht – da sieht’s auch nicht besser aus.“

Die Kabarettistin und Schauspielerin Christine Prayon wiederum liebt es, ihr Publikum zu irritieren. Ihr Motto: Hauptsache absurd und ohne Chansons. Bekannt wurde sie unter anderem durch ihre Rolle als Birte Schneider in der ZDF „heute-show“ und aus „Neues in der Anstalt“. Ihre Auftritte passen in keine Schublade, schräger Humor ist ihr Ding. Auch wenn Christine Prayon sich nicht festlegt, ob es sich bei ihrem Soloprogramm um Kabarett, Comedy oder eine Heizdeckenverkaufsveranstaltung handelt, bietet ihr Auftritt herrlich-abgründige Unterhaltung jenseits des Mainstreams.

Ersatztermin für die ausgefallene Veranstaltung am 22. Mai 2022 Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Michael Elsener

Mitte Mai geht es im Kulturzentrum Dreispitz weiter mit Michael Elsener und seinem Programm „Alles wird gut“ – Die Polit-Comedy-Show zur Lage der Nation. Der Comedian arbeitete zunächst als Journalist und studierte Politikwissenschaften an den Universitäten Zürich und Florenz. Dabei fing Elsener an, Politiker*innen und Prominente zu parodieren. Seit 2008 tourt er durch die Schweiz sowie Deutschland und folgt stets seiner Passion: Er bringt Menschen zum Lachen, indem er über politische Verrücktheiten redet, über die Absurditäten des Alltags und über sein eigenes Scheitern. 2019 moderierte Michael Elsener zwei Staffeln der Satire-Show „Late Update“ auf SRF 1. Heute gilt Michael Elsener als einer der mutigsten und politischsten Stand-up-Comedians und Satiriker der Schweiz.

Josef Hader

Josef Hader stellt nach 17 Jahren Pause sein neues Kabarettprogramm am 17. Mai im Kulturzentrum Dreispitz vor. Im neuen Programm „Hader on Ice“ geht es um Jugendwahn, ums Älterwerden und Alterswahnsinn.

Überzeugend spielt Hader den selbstverliebten, überheblichen Angeber mit Alkoholproblemen. Die politischen Themen, die er dabei bearbeitet, sind die, die bei anderen Kabarettistinnen und Kabarettisten auch vorkommen: Klimawandel, Rassismus, Flüchtlinge auf dem Mittelmeer. Aber der Österreicher liefert keine Schenkelklopfer-Gags, sondern irre Geschichten, die ihn von einer Assoziation zur nächsten tragen. In seinem fast zweieinhalbstündigen Soloprogramm verbindet Josef Hader virtuos Kabarett mit Show und Schauspiel. „Hader on Ice“ – das neue Programm von Josef Hader ist fantasievoll und verstörend zugleich. Eine kleine Kostprobe schon mal vorab:

„Immer is irgendwas. Entweder die Fiaß schlafen mir ein. Oder sie jucken. Dann krieg i wieder ka Luft, wenn i schneller geh. Oder i hab an Schweißausbruch. Dann friert mich wieder. Das Essen schmeckt mir nimmer, der Sex ist fad, die Hosen sind z’eng. Was is das bitte? – Des muss alles dieser Klimawandel sein, oder? Temperaturen hat’s im Sommer wie in den Tropen! Dadurch gibt’s auf einmal diese riesigen Insekten! Die hat’s doch frqüher net geb’n! Wenn die dich stechen, kriegst einen Dippel, der geht monatelang net weg! Wahrscheinlich san die alle gentechnisch verändert.“

Alle Vorstellungen beginnen um 20:00 Uhr, Einlass jeweils ab 19:30 Uhr. Weitere Einzelheiten zu den Veranstaltungen hier und Infos zum Ticketkauf hier.

MM/ans; Bild: Josef Hader © www.lukasbeck.com