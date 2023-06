Katharina Thalbach kommt zum Tuttlinger Honberg-Sommer

Der Tuttlinger Honberg-Sommer ist immer wieder für Überraschungen gut, so auch in diesem Jahr: Zwei Ausnahmetalente, Katharina Thalbach, die Grande Dame des deutschen Schauspiels („Die Blechtrommel“, „Honig im Kopf“ u.v.a.), und der Musiker Michael Sele kommen zu einer musikalischen Bühnenlesung am Sonntag, 16. Juli, mit Schauergeschichten und Märchen der Schwarzen Romantik nach Tuttlingen.

Das Publikum macht eine Reise ins Schattenreich des Grauens, wenn wunderbar düstere Geschichten der Weltliteratur von Bram Stoker, Edgar Allen Poe bis zu E.T.H. Hoffmann und Heinrich Heine zitiert und musikalisch umrahmt werden.

Katharina Thalbach stammt aus einer der bekanntesten Theaterfamilien Deutschlands und zählt zu den ganz besonderen Bühnenkünstlerinnen. Ihr Vater, der Schauspieler und Regisseur Benno Besson, kam 1949 auf Einladung Bertolt Brechts aus der Schweiz nach Berlin. Dort arbeitete er zunächst am Berliner Ensemble, wo er die Schauspielerin Sabine Thalbach kennenlernte. Die gemeinsame Tochter Katharina erblickte 1954 das Licht der Welt.

Ihr Filmdebüt gab sie im zarten Alter von nur vier Jahren in dem Fernsehfilm „Begegnung im Dunkel“. Es folgten viele weitere Fernsehproduktionen, bevor sie mit 15 Jahren ihr Debüt am Berliner Ensemble als Hure Betty in Erich Engels Inszenierung der Dreigroschenoper feierte. Es folgte eine beispiellose Karriere als Schauspielerin, Regisseurin und Synchronsprecherin. Die Liste der Preise, die sie für ihre Auftritte auf Bühnen und vor der Kamera gewonnen hat, ist lang. Mit ihrer immensen Spielfreude voll Humor, ihrer leidenschaftlichen Darstellung und sprachlichen Brillanz ist sie in der Lage, ein ganzes Schauspielensemble zu ersetzen. Mit ihr werden Märchen, Spukgestalten und Geschichten der Schwarzen Romantik lebendig …

Der charismatische Sänger und Songwriter Michael Sele feiert mit seiner Band The Beauty of Gemina seit Jahren internationale Erfolge. Mit seinen Songs und Kompositionen bewegten sich „die musikalischen Ästheten der Melancholie“ gekonnt zwischen den Welten: Dichte, hypnotische Sounds zelebrieren eine Musik voll dunkler Eleganz, die doch eine warme und berührende Vertrautheit schafft.

Tickets gibt es noch für 40,50 Euro (Sitzplatz, inkl. Gebühren und Busshuttle) im vergünstigten Vorverkauf bei der Ticketbox in Tuttlingen, online unter www.honbergsommer.de, per Telefon-Hotline unter 07461 910996 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen für das KulturTicket Schwarzwald-Baar-Heuberg in der Region.

Text und Bild: Veranstalter