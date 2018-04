Jüdische Kulturwochen am Bodensee, Teil 1

37 Veranstaltungen in sechs Städten in zwei Monaten: das sind die Jüdischen Kulturwochen 2018 am Bodensee. Sie werden seit dem 15.4 bis zum 13.6 in Konstanz, Meersburg, Überlingen, Langenargen und Radolfzell veranstaltet. Bei Lesungen, Konzerten, Vorträgen und Filmen eröffnet sich der ganze Facettenreichtum der jüdischen Kultur. Und eine politische Demonstration sind sie in Zeiten von wieder erstarktem Antisemitismus allemal.

„Nutzen Sie die Chance, suchen Sie die Begegnung, kommen Sie ins Gespräch miteinander!

Damit setzen Sie das wirkungsvollste Zeichen gegen Antisemitismus, Ausgrenzung und Anfeindungen.“, so Klaus-Peter Murawski, Staatsminister Baden-Württembergs, in seinem Grußwort.

Das Ziel der Kulturwochen: aufzuzeigen, dass jüdisches Leben vielfältiger ist als es Stereotypen darstellen, die Chance, diese abwechslungsreiche Kultur aus verschiedenen Blickwinkeln kennenzulernen und ein bewusstes Zeichen gegen antisemitische Bewegungen zu setzten. Um jedem Interessierten die Möglichkeit der Teilnahme zu gewähren, ist der Eintritt bei Vorträgen und Lesungen kostenfrei.

Des Programms erster Teil

Mi 18.4./ 19.30 Uhr, JUFA Literaturcafe Meersburg

Do 19.4/ 19.30 Uhr, Bürgersaal Konstanz

Lesung von Elisabeth Sandmann: „Der gestohlene Klimt“

Mitten im 1. Weltkrieg wird Maria Altmann in eine jüdische Familie geboren. Ihre Tante Adele ging beim Maler Klimt ein und aus, und wurde von ihm im berühmten Bildnis der „goldenen Adele“ porträtiert. Ab 1938 wird der ganze Familienbesitz von den Nazis geraubt. 2000 entschließt sich die bereits ältere Dame Maria Altman, die goldene Adele zurückzuholen.

So 22.4./ 19:30 Uhr, JUFA Literaturcafe Meersburg

Lesung von Oswald Burger: „Arisierungen in Überlingen“

Am Beispiel von fünf Familien aus Überlingen erläutert der Historiker Oswald Burger, wie überall das Vermögen jüdischer Familien systematisch enteignet wurde und wie in allen fünf Fällen die Opfer selbst ihr Vermögen wieder erstreiten mussten.

Mo 23.4./ 19.30 Uhr, Bürgersaal Konstanz

Di 24.4./ 19:30 Uhr, JUFA Literaturcafe Meersburg

Lesung von Wolfgang Proske: „NS-Täter aus dem Bodenseeraum“

Wie schon auf einer Konstanzer seemoz-Veranstaltung im Vorjahr liest der Geschichtslehrer und ehemalige Entwicklungshelfer Wolfgang Proske aus seinen Büchern „Täter, Helfer, Trittbrettfahrer“ über NS-Belastete aus dem Bodenseeraum.

Mi 25.4./ 19.30 Uhr, Bürgersaal Konstanz

Do 26.4./ 19:30 Uhr, Augustinum Theatersaal, Meersburg

Lesung von Dietrich Schulze-Marmeling: „Der FC Bayern, seine Juden und die Nazis“

Dietrich Schulze-Marmeling ist Lektor und Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Darüber hinaus ist er Herausgeber und Autor des 2003 veröffentlichten Buches „Davidstern und Lederball“.Die ZEIT schrieb damals: „Eine absolut herausragende Veröffentlichung. Hier liegt der Idealfall vor: Fußball als Kulturgeschichte.“

Mi 02.5/ 19.30 Uhr, Bürgersaal Konstanz

Do 03.5/19.30 Uhr, Augustinum Meersburg, Theatersaal

Lesung von Jörg Armbruster: „Willkommen im Gelobten Land“

Tausend deutschstämmige Juden sind während und nach der NS-Zeit nach Palästina ausgewandert. Darüber schreibt der bekannte Fernsehjournalist Jörg Armbruster und stellt dar, wie schwierig es für die Flüchtigen war, im neuen Land Fuß zu fassen.

So 06.5./19.30 Uhr, Milchwerk Radolfzell

Mo 07.5/ 19:30 Uhr, Kulturzentrum Wolkensteinsaal Konstanz

Di 08.5/ 19:30 Uhr, Kurssaal Überlingen

Mi 09.5/19.30 Uhr, Augustinum Theatersaal, Meersburg

Di 10.5/19:30 Uhr, Münzhof Langenargen

Klezmerkonzert: Jossif Gofenberg und seine KlezBanda, Eintritt: 10 Euro.

Das Programm der Gruppe KlezBanda (s. Foto) bietet eine bunte Mischung jüdischer Musik aus Osteuropa und variiert von lustig zu traurig, ist aber dennoch immer traditionell.

MM (Foto: Bodenseewochen)

P.S. Die restlichen Programmpunkte werden beizeiten vorgestellt.