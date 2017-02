Jour Fixe auf der Burg Meersburg

Der Internationale Bodenseeclub stellt in seiner Reihe „Literatur-Café“ die Autorin und Schauspielerin Dorothea Neukirchen mit ihrem neu aufgelegten Roman „Sinkflug“ auf der Meersburg vor. Da erzählt kommenden Samstag eine Frau davon, nach dem Sinkflug einer gescheiterten Ehe wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen – ernst, nachdenklich, gleichzeitig komisch und heiter-melancholisch: Ein wahrlich ideales Kontrastprogramm zum Fasnachtstrubel.

„Sinkflug“ behandelt das Ende einer zwanzigjährigen Ehe: Hermann geht fremd und Carola tritt die Flucht nach vorn an. Sucht neuen Halt, übt sich in Therapie und Yoga, interpretiert Träume und Tarotkarten. Mit viel Humor und Selbstironie gelingt es Carola schließlich, ihren Sinkflug zu beenden und neu durchzustarten. Die alte Geschichte, erzählt in neuem Ton: ernst, nachdenklich, gleichzeitig komisch und heiter-melancholisch.

„Sinkflug … ist ein gelungenes Beispiel der in Deutschland immer noch raren Spezies intelligent erzählter unterhaltsamer Prosa. Ohne Klischees und Knalleffekte, leise und zugleich humorvoll und mit jenem Schuss Nachdenklichkeit und Melancholie, der dazu anregt, sich im Erzählten zu spiegeln““ (WDR).

Dorothea Neukirchen (Foto) hat als Schauspielerin, Nachrichtensprecherin, Moderatorin, Dokumentarfilmerin und Regisseurin gearbeitet. Als Autorin schrieb sie Romane, Kurzgeschichten, Hörspiele und Drehbücher für Film und Fernsehen. Ihren jüngst bei Fischer neu aufgelegten Roman „Sinkflug“ veröffentlichte sie unter dem Pseudonym Dorothea Fremder.

MM

Lesung am Samstag, 25. Februar, ab 15 Uhr im Burgcafé Meersburg (Einlass 14.30 Uhr).