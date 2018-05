Jetzt hat auch Bodman seinen Lenk

Das Narrenschiff ist da – das neue Werk des Bodmaner Bildhauers Peter Lenk ziert seit April die Außenwand des „Seeum“ am Hafen. Damit hat nun auch Bodman sein erstes öffentliches Lenk-Werk; neben vielen anderen Städten, die sich mit Lenk-Plastiken schmücken – von Berlin bis Konstanz, von Meersburg bis Radolfzell. Die offizielle Enthüllung wird nächsten Sonntag, 6. Mai, ab 11 Uhr in Bodman gefeiert.

Unter anderem mit Kunstwerken wie der „Imperia“, dem Wahrzeichen von Konstanz, und dem Triptychon „Ludwigs Erbe“ am Ludwigshafener Zollhaus, das weltweit für Aufmerksamkeit sorgte, hat sich der Bodmaner Künstler einen Namen gemacht.

Das neueste Werk des Künstlers, das mehrere Tonnen schwere Relief aus Kalksteinguss, trägt den Namen „Narrenschiff“ und zeigt zahlreiche Figuren aus Politik und Wirtschaft ganz im Lenk-Stil. Das neue Lenk-Kunstwerk lehnt sich an die Schrift „Das Narrenschiff“ von Sebastian Brant an, das 1494 erschienen ist und damals ein Bestseller war. Mit seiner Klage über Sitten- und Gottlosigkeit traf Brant den Nerv seiner Zeit.

Und auch heute verarbeitet Lenk mit seinem Werk topaktuelle Geschehnisse und trifft damit wieder ins Schwarze. Auf dem Bodmaner Narrenschiff thront ganz oben ein Klavierspieler, welcher die Situation vor dem Untergang der Titanic widerspiegelt. Vorne rechts tanzen und feiern bekannte Vorstandsvorsitzende der Automobilbranche – mit einem Auspuff in der Hand. Der Diesel-Skandal hat sie an Bord des Narrenschiffes gebracht. Bei der Flüchtlingspolitik scheuen die dargestellten Politiker auch den Einsatz von Schusswaffen an deutschen Grenzen nicht. Neben Politikern haben wie bei allen Lenk-Werken auch kleinere Berühmtheiten und erfundene Typen auf dem Schiff Platz genommen.

Das Kunstrelief hat Peter Lenk im Auftrag seiner Gemeinde Bodman-Ludwigshafen geschaffen, die es für 80 000 Euro erwarb. Das „Narrenschiff“ hängt bereits seit Ende April und wird am 6. Mai um 11 Uhr im Rahmen des Tags der Städtebauförderung mit Ansprachen, Fassanstich und Salut-Kanone in Bodman am Hafen feierlich enthüllt.

