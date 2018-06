Jede Menge Highlights im Zebra-Kino

Ein außergewöhnliches Programm in der 2. Juniwoche im Konstanzer Zebra-Kino: Es gibt die Tournee des deutschen Kurzfilmpreises, es gibt „visitmycampus“, wenn fünf studentische FilmemacherInnen ihren Blick auf die Uni Konstanz präsentieren, es gibt „Wie endet der Kapitalismus?“ in Kooperation mit Konstanzer und Singener Initiativen. Und dann gibt es noch ganz normale Spielfilme aus Norwegen, Russland, den USA und Pakistan. Also: Kino satt.

What Will People Say

NOR / DEU / SWE 2017, 106 Min., Regie: Iram Haq, mit deutschen Untertiteln

Die fünfzehnjährige Nisha lebt ein Doppelleben: Zuhause gehorcht sie strikt den Traditionen und Werten ihrer pakistanischen Familie. Draußen mit ihren Freunden verhält sie sich wie ein ganz normaler norwegischer Teenager. Doch als ihr Vater sie mit ihrem Freund erwischt, kollidieren ihre beiden Welten brutal. Nisha wird von ihren Eltern gekidnappt und nach Pakistan gebracht. Sie hat Angst und fühlt sich allein in der Fremde. Aber Stück für Stück entdeckt sie das Land und die Kultur ihrer Familie. What Will People Say – Was werden die Leute sagen ist ein emotionaler Film über Liebe, Courage und darüber, seinen eigenen Weg zu finden. Auf der 17. Filmkunstmesse Leipzig im vergangenen September wurde dieser Filmmit dem Preis für den Favoriten der Jugendjury ausgezeichnet!

Spieltermine: Fr., 8.6., 21:45 Uhr I Sa., 9.6., 19:30 I So., 10.6., 19:30 | Mo., 11.6., 19:30 Uhr

Der Spiegel – Zerkalo

UdSSR 1975, 107 Min., Regie: Andrej Tarkowskij, mit deutschen Untertiteln

1983 verlässt Andrej Tarkowskij seine russische Heimat um in Italien seinen siebten Film Nostalghia zu drehen und danach wieder heimzukehren. Zu letzterem wird es nie kommen. Wie auch der Protagonist in seinem siebten Film, ein russischer Dichter, stirbt der Filmpoet in der Fremde, gebrochen von Heimweh. Tarkowskijs Universum ist ein poetisches, ein strenges und schattenschweres, das von seiner ruhigen, fast gemäldehaften Bildsprache getragen wird. Das poetischste Werk in diesem Kosmos ist wohl Der Spiegel – Zerkalo. Jegliche Erzähl-Linearität aufhebend, geht es hier um Wahrnehmung, die genau so wenig einer linearen Struktur wie einer allgemeingültigen Wahrheit folgt. Das menschliche Denken, das Erinnern funktioniert wie ein Spiegelbild, das aus sich selbst hervorgeht, sich selbst reflektiert und in sich verschränkt ist.

Spieltermine: Do., 7.6., 21:00 Uhr | Fr., 8.6. 19:30 | Sa., 9.6., 21:45 I Mo., 11.6., 21:45 Uhr

Das Zeiträtsel

USA 2018, 109 Min., Regie: Ava DuVernay Deutsche Synchronfassung

Meg will einfach nur ein ganz normaler Teenager sein, doch als Tochter des berühmten Physiker-Paares Kate und Alex Murry haben es ihr Bruder Charles und sie nicht leicht: weil sie hochintelligent sind, gelten sie als sonderbar – Charles wird sogar als seltsamer Außenseiter betrachtet. Erst recht, seit ihr Vater nach einem Experiment mit seiner Erfindung, dem sogenannten Tesseract, unter mysteriösen Umständen spurlos verschwunden ist. In einer stürmischen Nacht bekommt Meg dann Besuch von drei geheimnisvollen Frauen, die sich als die himmlische Wächterin Frau Soundso und ihre Begleiterinnen Frau Welche und Frau Wer vorstellen. Die drei exzentrischen Wesen behaupten, etwas über den Verbleib von Megs Vater zu wissen und schicken die drei Jugendlichen auf eine gefährliche Expedition in verschiedenste Regionen des Universums, die sie durch Zeit und Raum führt.

Spieltermin: So., 10.6., 17:00 Uhr

Sonderveranstaltung: visitmycampus

Fünf studentische Filmemacherinnen und Filmemacher präsentieren an diesem Abend ihren filmischen Blick auf die Universität Konstanz, auf ihr Campusleben und Studium. In fünf Kurzfilmen zeigen sie Momentaufnahmen aus dem WG-Leben, lassen Studienjahre Revue passieren, präsentieren Lieblingsorte oder kommentieren das Campusleben mal hintergründig, mal augenzwinkernd. Allen Filmen ist gemeinsam, dass sie sehr persönliche Perspektiven auf einen besonderen Lebensabschnitt zeigen, mit kreativen Mitteln ihre ganz eigene Erzählweise fanden – und nun im Zebra Kino ihre öffentliche Premiere haben. Die Filmemacherinnen und Filmemacher werden an dem Abend anwesend sein und von der Entstehung der Filme erzählen, von Idee und Umsetzung, Stolpersteinen und Durchbrüchen.

Im Rahmen der Premiere im Zebra Kino wird die Jury des Filmwettbewerbs die Gewinnerfilme bekanntgeben und prämieren. Moderiert wird der Abend von Barbara Marie Hofmann (Universität Konstanz). Der Eintritt ist frei.

Spieltermin: Di., 12.6., 18:30 Uhr

Wie endet der Kapitalismus?

DEU 2018, 95 Min., Regie: Florian Opitz

Es ist verrückt: Wir sehen die schwindenden Regenwälder und Gletscher, wissen um die Endlichkeit der Natur und sind dennoch wie besessen vom Wirtschaftswachstum. Warum treiben wir das Wachstum immer weiter, obwohl wir wissen, dass man auf unserem endlichen Planeten nicht unendlich wachsen kann? System Error – Wie endet der Kapitalismus? sucht Antworten auf diesen großen Widerspruch unserer Zeit und macht begreifbar, warum trotzdem alles so weiter geht wie gehabt. Der Film zeigt die Welt aus der Perspektive von Menschen, die von den Möglichkeiten des Kapitalismus fasziniert sind. Ob europäische Finanzstrategen, amerikanische Fondsmanager oder brasilianische Fleischproduzenten: Eine Welt ohne eine expandierende Wirtschaft können, dürfen oder wollen sie sich gar nicht erst vorstellen.

Diese Sonderveranstaltung findet in Kooperation mit dem kommunalen Weitwinkel Kino Singen, mit ATTAC Singen und dem Konstanzer Bündnis für gerechten Welthandel – gegen TTIP, CETA und TiSA statt, die eine Einführung geben und die anschließende Diskussion moderieren.

Spieltermin: Di., 12.6., 21 Uhr

Die Kinotournee des deutschen Kurzfilmpreises

Der Deutsche Kurzfilmpreis ist die wichtigste und höchstdotierte Auszeichnung für kurze Filme in Deutschland. Er wird seit über 60 Jahren an herausragende Kurzfilmproduktionen vergeben. Seit 20 Jahren gehen die Nominierten und Preisträgerfilme auf Tournee durch deutsche Kinos. Und schon traditionell sichert sich auch das Zebra in Kooperation mit dem kommunalen Weitwinkel Kino Singen einen Stopp auf dieser Tour.

Call of Cuteness

R.: Brenda Lien | DEU 2017 | 4 Min. | FSK 12

So süß – mal wieder ein Katzenfilm! Auf einem globalen Spielplatz werden Miez-Miez-Objekte fetischisiert & Subjekte zu Dingen gemacht. Ein konsumistischer Albtraum?

Gabi

R.: M. Fetter Nathansky | DEU 2017 | 28 Min.

Gabi ist Fliesenlegerin, ihr Leben leer. Marco, ihr Azubi, probt mit Gabi das Schlussmachen mit seiner Freundin. Und dann entdeckt Gabi in diesem Spiel ihren persönlichen Ausweg.

Kleinheim

R.: M. Ciesielski | DEU 2017 | 9 Min.

Ein Dorfidyll, umgeben von Maisfeldern. Logisch, dass niemand hier weggehen mag. Doch dann hinterfragt Jessica dieses Leben. Ist Kleinheim in Wahrheit ein dystopisches Gefängnis?

Oh Brother Octopus

R.: Florian Kunert | DEU 2017 | 27 Min. |

Im Glauben indonesischer Seenomaden hat jedes Baby einen Oktopus als Zwillingsbruder. Nach frevelndem Bruch mit der Tradition wird Jakarta zur finalen Rache des Oktopus-Bruders.

PIX

R.: Sophie Linnenbaum | DEU 2017 | 8 Min.

Babyfotos, Weihnachtsschnappschüsse, Einschulungsfotos, Urlaubsbilder, Hochzeitsfotos – unser Leben ist eine endlose Abfolge fotogener Momente…

Schwarze Welle

R.: Mariola Brillowska | DEU 2016 | 13 Min.

Ein schiffbrüchiger Afrikaner trifft eine uniformierte Meerjungfrau, die mitten auf dem Meer Wache schiebt. Die Grenzbeamtin bringt den Mann auf eine Insel in ein Flüchtlingslager.

Blind Audition

R.: Andreas Kessler | DEU 2017 | 18 Min.

Ari und Ron studieren Violine und sind ein Paar. Als beide die Endauswahl für die Solistenstelle eines Orchesters erreichen, geraten sie in direkte Konkurrenz. Bleibt es fair?

Spieltermin: Di., 13.6., 21 Uhr

MM/hpk (Foto: Stabsstelle Kommunikation und Marketing Universität Konstanz)