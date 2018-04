Internationales politisches Maifest in der Höhle

Politische Maifeiern am morgigen „Tag der Arbeit“ gibt es nicht nur in Singen, Friedrichshafen und Konstanz/Kreuzlingen – ab 14.00 Uhr auch im Hinterhof der Gaststätte Räuberhöhle in Ravensburg. Dort findet bereits im zweiten Jahr ein großes internationales politisches Fest statt. Musikalische und künstlerische Darbietungen wechseln sich ab mit kurzen politischen Beiträgen.

Hauptredner wird Winfried Wolf aus Berlin sein, der erst jüngst in Singen und Konstanz zu Gast war. Aufgewachsen in Ravensburg, studierte er in Freiburg und engagierte sich ab Mitte der 1990er Jahre aktiv in der Bürgerbewegung gegen Stuttgart21. Wolf veröffentlichte 1995 das erste Buch überhaupt zu Stuttgart21. Er war 2011 bis 2013 Mitherausgeber von drei weiteren Büchern zu S21. Mittlerweile ist er Chefredakteur der Zeitschrift ‚Lunapark21“, außerdem Mitherausgeber der Zeitung „faktencheck“ und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat von „attac“.

Neben einer Samba-Gruppe, afrikanischen Trommlern, einem afghanischen Rapper, dem Liedermacher Klaus Balogh, Wortakrobatik von Poetry-Slammern und einer Independent-Rock-Band, wird es auch einen Zauberer geben, der sowohl eine Kinder-, wie auch Erwachsenen-Vorstellung gibt. Speziell für Kinder würde der Künstler Eli Ellert verpflichtet, der mit seinem interaktiven Programm alle Kinder zu Akteuren werden lässt. Auch sonst ist für alle Besucher einiges geboten. Neben Kinderschminken, einer Button-Maschine und einem bunten Zuckerwattestand, können die Erwachsenen erstmals ganz unkonventionell über politische Themen abstimmen.

Auf dicken Holzbrettern stehen politische Slogans, oder können auch selber neue Themen formuliert werden. Mit Hilfe von Bohrmaschinen werden nun wortwörtlich dicke Bretter gebohrt. So ist es möglich, mit einer Bohrmaschine über Problematiken und Sachthemen abzustimmen. Die Relevanz der Themen steigt mit den gebohrten Löchern.

Neben diesen zahlreichen Programmpunkten gibt es kulinarische Köstlichkeiten aus fünf Nationen, die überwiegend von Flüchtlingen zubereitet werden.

Unterstützt wird das internationale, politische Fest von dem Verein Freunde der Räuberhöhle 2012, dem DGB, MONTAGSTREFF Ravensburg, sprachmächtig – VEREIN FÜR WORTKUNST, IPPNW, WELT-Partner, Ravensburg-Weingartener Kunstverein e.V., bleib-BÜNDNIS FÜR BLEIBERECHT, attac Tettnang, SOLIDARISCHE LANDWIRTSCHAFT RAVENSBURG E.V., friedensregion-bodensee, VVN-BdA, PoWoZ, AMNESTY INTERNATIONAL, pax christi und dem Arbeitskreis Asyl Ravensburg-Weingarten

Der Eintritt ist frei.

MM/hpk

Mehr zum Thema:

27.04.18 | 1. Mai: Kollektive Grenzüberschreitung