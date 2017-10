Horst Klub feiert Dreijähriges

Zum zweiten Geburtstag meinte schon jemand, es komme ihm vor wie der zehnte, denn so viel habe er hier schon erlebt. Am 13. und 14. Oktober sind es dennoch erst „drei Jahre Horst Klub“. Die werden aber wieder kräftig gefeiert, mindestens wie ein 30er. Zum dritten Horst Fest gibt es ein Line-Up, das sich sehen lassen kann – Schwof an drei Tagen, zwei Abenden und zwei Nachmittagen mit auch internationalen Gästen.

Am Freitag den 13., geht es los, genau das richtige Datum für einen Abend, an dem man nicht weiß, wie er enden wird. The ‚Black Shoes‘ aus Konstanz werden auf jeden Fall singen – über Liebe, Schmerz, Verzweiflung, Spaß und Tod. Mal sehen, ob das Herbstwetter da mitmacht. Die ‚Between Owls‘ machen ganz was anderes: super ironische und mehrdeutige Texte mit ausgefeilten zweistimmigen Songs: «Yoohooo» – oder wie machen die Eulen? Das wissen nur die Philosophen unter uns.

Alle aus dem Süden

Am Samstag geht es recht garagig zu und her. Aber erst mal wird im Garten geskatet – wer sich traut – und für die Angsthasen spielt beruhigende Akustikmusik, live. ‚Coast of Ghost‘ kommen von der Küste des Lake of Constance. Mal sehen, was die so mit über die Grenze bringen, die Küste teilt man sich ja immerhin. Die Band ‚Slift‘ kocht ein Süppchen aus psychedelischem Garage-Punk. Schmeckt bestimmt super, die kommen aus Toulouse, Frankreich, und verstehen was davon.

Alle kennen die ‚Freeburgers‘ aus Lugano, sie waren ja erst neulich zum Warm Up zu Besuch und haben deutlich beurkundet, dass sie zur Horst-Familie gehören. Sie dürfen natürlich dann erst recht nicht fehlen, beim Geburtstagsfest. Die ‚Spitters‘ kommen wiederum aus Frankreich und machen Party-Garage, und: ihr Drummer hat außerdem Hummeln im Popo.

Die Krönung des Samstags – für alle, die sich nicht vorher schon zu sehr verausgabt haben – machen die ‚Bee Bee Sea‘ aus Italien. Warm dürfte es dann schon sein im Horst, aber mit ihnen gibt es dann 45-Grad-Banging und Sweat-Surfing.

Statt Aftershow kann man dieses Jahr beim Hangover-Brunch die Seele baumeln lassen, am Sonntag ab 11 Uhr. Um 13 Uhr dann mit Live-Musik-Unterhaltung.

MM