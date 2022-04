Honberg-Sommer mit Chris de Burgh und Culcha Candela

Pandemie-Geschädigte, und nicht nur die, dürfen sich dieses Jahr auf eine Vielzahl von Festivals freuen, die man dieses Jahr endlich mal wieder live-haftig miterleben kann. Dazu gehört zweifellos auch der Honberg-Sommer zu Tuttlingen, der im kommenden Juli mit einem interessanten Programm aufwartet. Die Tuttlinger Veranstalter haben es geschafft, ihr Festival zu einem der innovativsten im Südwesten zu gestalten. Ein Angebot, das auch Musikfans aus Konstanz und Umgebung aufhorchen lässt.

Nach zweijähriger, Pandemie bedingter Pause, soll es vom 8. bis 24. Juli wieder einen Honberg-Sommer geben. Die 26. Auflage des Tuttlinger Sommer-Kultur-Festival wartet mit hochkarätigen Gästen auf. Die letzten Acts sind jetzt bestätigt mit der Bluesrockband Gov’t Mule um Grammy-Gewinner Warren Haynes (11. Juli), Heinrich Del Cores „Comedy Club“ (18. Juli) und den Schweizer Shooting Stars Steiner & Madlaina (19. Juli). Sie füllen die letzten Lücken im Programm, in dem die Honberg-Sommer-Macher im Juli national und international erfolgreiche Stars wie Chris de Burgh, Nico Santos, Silly oder The Hooters präsentieren.

Der Vorverkauf läuft bereits

Die meisten der 16 Abendveranstaltungen sind bereits im Vorverkauf – oder waren es, denn die Tickets für Nico Santos waren bereits 2020 vergriffen, ehe das Konzert dann zwei Mal verschoben werden musste. Bis zum Festivalstart dürften noch einige ausverkaufte Events dazu kommen. Eröffnen wird das Sommerevent am 8. Juli die Symphonic Metal Band Beyond the Black. Mit dem abwechslungsreichen, mit Stars gespickten Line Up sollte der Honberg-Sommer einmal mehr ein fettes Ausrufezeichen in der süddeutschen Festivallandschaft setzen.

Nach zwei Jahren „Corona-Pause“ geht es im Juli im (übrigens stadteigenen!) Zirkuszelt, das mit seinem Sternenhimmel ein besonderes Flair und mit seinen gerade einmal 1.300 Zuschauerplätzen echte Clubatmosphäre versprüht, nun also weiter. Und auch 2022 setzen die Festivalmacher auf ein zugkräftiges Programm: Das zweite Vierteljahrhundert Festivalgeschichte in Tuttlingen läutet am 8. Juli nach dann 719 Tagen Pause die Symphonic Metal Band Beyond The Black um Sängerin Jennifer Haben ein. In der Folge dürfen sich Festivalfans in Tuttlingen auf internationale Stars wie The Hooters, Saga, Gov’t Mule oder Chris de Burgh und nationalen Größen von Silly über Culcha Candela, H-Blockx, Nico Santos und Joris bis Matthias Reim freuen. Sie alle und weitere Gäste auf der Bühne – etwa das Varieté „Whisper & Shout“ oder eine A Cappella Nacht mit On Air und Wireless! – unterstreichen die Bandbreite des Tuttlinger Festivals und machen die Ruine der alten württembergischen Festungsanlage vom 8. bis 24. Juli wieder zum Eldorado für Festivalfreunde.

Einige Acts waren bereits seit längerem bekannt, die jüngsten Neuverpflichtungen lassen nochmals aufhorchen. Zwei weitere hatten die Veranstalter mit JORIS, der am 23. Juli den musikalischen Schlussakkord setzt, und der legendären HipHop-, Reggae-, Dancehall-, Latin-Band CULCHA CANDELA aus Berlin (17. Juli) erst vor wenigen Tagen verraten, jetzt füllten sie auch die letzten Lücken im Programm: Am 11. Juli kommen musikalische Gäste aus den USA. Dann gastiert nämlich die „Heavy Load Tour Europe 2022“ von GOV’T MULE in Tuttlingen. Das verspricht einen Feiertag für alle Freunde des Bluesrock: Warren Haynes (Allman Brothers Band) kommt aus dem tiefen Süden der USA zum zweiten Mal nach 2013 mit seiner Band auf den Honberg. Der stimmgewaltige Grammy-Gewinner, der mit seinen 61 Jahren zu den besten Blues- und Rockgitarristen der Welt zählt, hat sich mit dem neuen Album ganz dem Blues verschrieben und serviert mit seiner Band nicht nur eigene Songs, sondern auch phantastische Coverversionen.

HEINRICH DEL CORE, Doppel-Preisträger der Tuttlinger Krähe, Local Hero und bundesweit bekannter Comedian, bringt am 18. Juli erstmals sein Erfolgsformat aus der Rottweiler Heimat an die Donau: HEINRICH DEL CORES COMEDY CLUB macht dort seit vielen Jahren Furore. Heini hat für die Premiere beim Honberg-Sommer ein wunderbares Programm mit fantastischen Kolleg*innen zusammengestellt: Dabei sind MIRJA REGENSBURG, Schauspielerin, Musical-Darstellerin, grandiose Comedienne und Erfinderin der Muffin-Jeans, Kabarettist, Comedian, Moderator und Schauspieler BERND KOHLHEPP aus Tübingen, der Komiker, Entertainer und Zauberkünstler INGO OSCHMANN und der großartige TOBIAS MANN, Kabarettist und Musiker und gestählt durch unzählige TV-Auftritte (u.a. „Mann, Sieber“ im ZDF). Und schließlich ein Act, der Potential hat, der Geheimtipp beim diesjährigen Festival schlechthin zu werden: STEINER & MADLAINA, zwei junge, hochtalentierte Songschreiberinnen, eben erst in der ARD Latenight bei „Inas Nacht“ zu Gast, malen das Bild einer Welt, die wir schon lange nicht mehr so eindrücklich und reflektiert wahrgenommen haben. Aufbruch, Licht und Schatten und die Bedrängnis der Gegenwart, ausgedrückt in bezauberndem Indie-Folk-Pop, der Zähne zeigt und enorme Dynamik entwickelt. Auf ihrer „Win Win Tour“ machen sie am 19. Juli bei uns Station und haben mit ANSA SAUERMANN gleich noch einen Very Special Guest dabei.

Für stimmungsvolle Festivalatmosphäre sorgen nicht nur das Programm und die Location mit den alten Mauern der Ruine und dem sattgrünen Baumbestand, Festivalvergnügen ohne Eintrittskarte bei den Gratis-Sonntags-Frühschoppen und die Auftritte regionaler Bands auf der Open Air Bühne und das kostenlose Kinderprogramm für den Festivalnachwuchs, sondern auch eine ausgesuchte Festivalgastronomie und der vielleicht schönste Biergarten im Südwesten.

Der Vorverkauf läuft. Tickets gibt es bereits für die meisten Abende in der Ticketbox in Tuttlingen, online unter www.tuttlinger-hallen.de, aber auch über den telefonischen Kartenservice unter Tel. 07461/910996.

Kräftig sparen lässt sich mit einem Festivalpass: Die Dauerkarte für alle 16 abendlichen Zeltveranstaltungen beim 26. Tuttlinger Honberg-Sommer vom 8. bis 24. Juli 2022 sein. Die Zahl der übertragbaren Dauerkarten, die an allen Abenden zum Eintritt berechtigen, ist streng limitiert: Nur 100 Stück davon werden verkauft. Nur ein paar wenige gibt es noch. Der Pass für alle Festivalacts kostet 390,- € und bringt einen ganz erheblichen Preisvorteil. Hochgerechnet auf alle 16 Abendveranstaltungen spart man mit dem Pass satte 232,50 € gegenüber dem Einzelkauf.

Text und Bild (Culcha Candela): Veranstalter Honberg-Sommer Tuttlingen