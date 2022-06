Hohentwielfestival: Nun steht das Programm

Nach vier Jahren Pause ist es endlich wieder soweit: Am Sonntag, 17. Juli 2022, startet das beliebte Hohentwielfestival auf dem Singener Hausberg. Nachdem ein Steinschlag und die Corona-Pandemie das Festival in seiner ursprünglichen Form drei Jahre hintereinander verhinderten, ist die (Vor-)Freude 2022 umso größer! Bekannte und aufstrebende Künstler aus Nah und Fern kauern schon in den Startlöchern. Hier die fast schon euphorische Medienmitteilung der Veranstalter. Eine frühzeitige Kartenbestellung ist zu empfehlen.

Burgfest: Buntes Programm für die ganze Familie

Das Burgfest in Deutschlands größter Festungsruine zählt seit vielen Jahren zu den absoluten Veranstaltungs-Highlights der Region! Am 17. Juli von 10 bis 21 Uhr kann sich die ganze Familie wieder auf ein buntes Programm auf 12 parallel bespielten Bühnen freuen. Dort gibt es wieder eine Menge Kleinkunst und Musik der verschiedensten Sparten zu entdecken, Kinderprogramme zum Mitmachen und eine internationale Bewirtung.

Für den guten Ton sorgen den ganzen Tag über unter anderem die Big Band 2.0, die Schweizer Cover-Band Diva, die Gruppe The SoulMachine mit Soul, Funk und R’n’B, die Band Siolta mit Irish Folk sowie Nicole Scholz & Band – da ist für jeden Musikgeschmack mit Sicherheit etwas dabei! Als abschließender Musik-Höhepunkt am Abend gibt die bekannte und gefeierte Tribute-Band Phil die Megahits der Gruppe Genesis und Phil Collins zum Besten. Beim großen Kleinkunst-Aufgebot für Jung und Alt ist das Duo The Suits mit Zauberkunst, Feuerjonglage und Einradartistik zu Gast, Stimmenimitator Tobias Gnacke bringt das Publikum mit seinen treffenden Parodien zum Lachen, Kabarettist Ingo Börchers erheitert mit seinen Wortspielen, Zauberer Marco Miele lädt ein zu einer magischen Reise und das Frauenduo Dui do on de Sell präsentiert schwäbisches Kabarett. Auch für die jungen Zuschauer ist wieder allerhand geboten: Sie können mit einem echten Katapult schießen und dürfen beim Seiler, bei der Seifenherstellung und beim Filzen mitmachen. Im „Kinderkeller“ lachen sie über das Clownduo Herbert & Mimi, verfolgen gespannt das Theaterstück „Die kleine Meerjungfrau“ und staunen über die Tricks des Zauberers Piccolo.

Wer bei diesem vielseitigen Programm eine kleine Pause benötigt, kann sich mit einer kulinarischen Köstlichkeit bei einem der zahlreichen Vereine stärken, die ihre internationale Bewirtung anbieten. Und währenddessen den herrlichen Panoramablick ins Hegau-Bodensee-Gebiet bis zu den Schweizer Alpen genießen …

Tickets für sieben Euro für Erwachsene sind im Vorverkauf erhältlich. Am Veranstaltungstag kostet der Eintritt neun Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre in Begleitung haben beim Burgfest freien Eintritt.

Rap, Folk und Frauenpower auf dem Hontes

Gemeinsam mit dem Konzertpartner KOKON Entertainment können dieses Jahr alle Konzerte endlich wieder in der unvergleichlichen Atmosphäre hoch auf dem Hohentwiel realisiert werden! Bereits gekaufte Konzerttickets aus 2020 und 2021 behalten Ihre Gültigkeit.

Den Anfang macht die irisch-amerikanische Band Flogging Molly (Donnerstag, 21. Juli 2022, 19 Uhr). Die Band um Sänger Dave King schafft bei jedem Konzert eine echte Pub-Atmosphäre – egal, wie groß das Open-Air-Gelände ist. Hier muss man einfach mittanzen und mitsingen! Mit einer Mischung aus irischer Folklore und Punkrock hat sich die Gruppe längst eine große Fangemeinde erspielt. Ihre Songs zeigen, wie gut die Symbiose aus traditionell irischen Instrumenten wie Akkordeon, Fiddle und Folk-Gitarre mit punkiger E-Gitarre, E-Bass und Schlagzeug funktioniert. Als Special Guest kann sich das Publikum außerdem auf die Band Acoustical South freuen, die für ihre Songs Rock der 70er-Jahre, Grunge, Punk, Hardrock und Heavy Metal vereint.

Am Freitag, den 22. Juli 2022 bringen zwei Damen echte Frauenpower auf den Singener Hausberg! Das Konzert der erfolgreichen Sängerinnen Lea (ab 18:30 Uhr) und Lotte (20:00 Uhr) ist allerdings schon ausverkauft.

Abschließend rockt Rapper Bausa die Festivalbühne (Samstag, 23. Juli 2022,19 Uhr). Der Stuttgarter ist musikalisch sehr vielfältig und an seiner einzigartigen rauchigen Stimme immer zu erkennen. Es gibt keine Bühne, auf der er sich nicht zuhause fühlt! Der große Durchbruch gelang ihm mit der Single „Was du Liebe nennst“. Das Lied hielt sich neun Wochen an der Spitze der Charts und ist damit der am häufigsten auf Platz 1 platzierte deutschsprachige Hip-Hop-Song aller Zeiten. Mit der Single „Madonna“ (feat. Apache 207) aus seinem dritten Studioalbum konnte er einen weiteren Nummer-1-Hit verbuchen.

Vorverkaufskarten mit VHB-Vorteil

Vorverkaufs-Tickets für die Konzerte und das Burgfest auf dem Hohentwiel gibt es bei der Tourist Information Singen, Marktpassage oder beim Büro Abo-Service und Ticketing in der Stadthalle, Telefon 07731/85-262 und -504, Konzertkarten auch bei anderen Eventim- und Burgfest-Karten bei anderen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie im Internet (www.hohentwielfestival.de). Vorverkaufstickets für die Konzerte und das Burgfest schließen die An- und Rückfahrt mit Bus und Bahn im Verkehrsverbund Hegau-Bodensee (VHB) sowie den Bustransfer von der Stadt auf den Berg mit ein.

Mit dem Bus bequemer auf den Berg

Für die Besucher des Hohentwielfestivals ist wieder ein kostenloser Bus-Pendelverkehr auf den Berg eingerichtet. Ausgangspunkt ist die Hohentwielstraße am Hotel Widerhold, ganz in der Nähe des Fest- und Parkplatzes Offwiese und des Seehas-Haltepunkts Landesgartenschau. Von dort aus geht es mit dem Bus bis zum Informationszentrum Hohentwiel auf halber Bergeshöhe. Nach einem kurzen Fußmarsch erreichen die Besucher dann die Karlsbastion. Zu den Konzertabenden startet der Pendelverkehr um 16.30 Uhr. Einlass in die Karlsbastion ist jeweils voraussichtlich um 17.30 Uhr, Konzertbeginn um 19 Uhr. Beim Burgfest verkehren die Pendelbusse ab 8.30 Uhr fortlaufend. Als Fahrausweis dienen die Eintrittskarten respektive die Burgfest-Bändel

Mehr unter https://hohentwielfestival.de

Text: Medienmitteilung

Bild: Es zeigt die Sängerin der Schweizer Cover-Band Diva.