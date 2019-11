Hoch das Bein für die Kunst

In Winterthur ist dieser Tage das 27. Tanz­festival zu erleben, eine der wegweisenden schweizerischen Tanzveranstaltungen mit internationalem Flair. Mehr als 15 Choreo­graphien sowie eine Dokumentarfilm­veranstaltung bieten einen Querschnitt des zeitgenössischen Tanzes, wie er sich inten­siver kaum denken lässt. Neben international renommierten Choreographen erhalten auch Newcomer die Chance, sich einem größeren Publikum zu präsentieren. Ein ost­schweizerisches Mekka für FreundInnen des Tanztheaters.

Das Tanzfestival Winterthur hat es sich zum Ziel gesetzt, einem breiten Publikum ein breites Spektrum des zeitgenössischen Tanzes näherzubringen. Das Programm 2019 bietet wieder eine spannende Mischung aus etablierten Choreographen und vielversprechenden Newcomern aus dem Raum Winterthur sowie aus ganz Europa. Was die Künstler dieses Festivals verbindet, sind ihre innovativen Ansätze.

Festival mit Charakter

„Ein kleines, feines und sensibel programmiertes Tanzfestival, von denen man sich mehr auf dieser Welt wünscht,“ lobte Catja Löpfe, Leiterin des Tanzhauses Zürich, dieses Festival. „Hier herrscht nicht einfach ein Copy-Paste aus internationalen Vorzeige-Events, sondern eine inspirierende Mischung aus verschiedenen Generationen und Stilen.“

Das Festival wird vom aufstrebenden Choreographen Theo Clinkard (UK) eröffnet, der bereits mit der Pina Bausch Company gearbeitet hat und in Winterthur auch den Workshop für professionelle Tanzschaffende leiten wird. An seinem Duett „The Days“, einer schweizerischen Erstaufführung, ist die Nähe, die er zu den Zuschauern schafft, bemerkenswert. Für eine Überraschung sorgt der zweite Teil, in dem die Tänzer, ein Mann und eine Frau, durch ein älteres Paar aus Winterthur ersetzt werden. Ruth und Roger Girod werden diese Rollen übernehmen.

Die ebenfalls im United Kingdom wirkende Janine Harrington zeigt ihre Arbeit erstmals in der Schweiz. Die Choreographin, Performerin und Autorin erforscht, wie sich durch Live-Interaktionen die Beziehung zwischen dem Publikum und dem Betrachter verändert und stellt dadurch die Rolle der Darsteller und der Zuschauer in Frage. „Screensaver Series“ ist ein bereits länger andauerndes Recherche- und Performanceprojekt. Bei ihrer Live-Performance können sich die Zuschauer frei im Raum bewegen.

Jugend tanzt

Die Leiterin Nadine Schwarz freut sich sehr, auch eine Choreographie für Jugendliche präsentieren zu können. Das junge theater basel zeigt „What we are looking for“, ein Stück über das Dabeisein-Wollen und Einzigartig-sein-Sollen, ein Thema also, das unsere Gesellschaft prägt und nicht nur für Jugendliche spannend ist. Das Werk bewegt sich zwischen den Gesetzen der Gruppe und der ständigen Demonstration von Individualität. Ab wann wird Individualität unterdrückt, ab wann setzt sie Maßstäbe für den nächsten Trend?

Schließen wird das Festival mit einem skurrilen Duett von Piergiorgio Milano und einem Pandabären. „Pesadilla“ handelt davon, wie unsere Träume unser Leben beeinflussen und umgekehrt. Das Stück möchte diese Zeitraffer-Reise erkunden, diese imaginäre Zeit des Schlafes, in der alles möglich ist. Breiten Raum erhält zudem das kreative Schaffen im Raum Winterthur, indem sechs lokale ChoreographInnen die Möglichkeit erhalten, ein „Intro“ zu gestalten. Die Entwicklung dieser Kurzstücke wird von der Mentorin Angelika Ächter begleitet, sie sind allesamt Premieren und leiten die Abende ein.

Das Tanzfestival Winterthur verspricht mit seinem breit gefächerten Programm also alle nur denkbaren Emotionen, optischen Reize und intellektuellen Erlebnisse, die der Tanz als eine der ältesten Ausdrucksformen der Menschheit überhaupt zu bieten hat.

MM/Luciana Samos (Fotos: junges theater basel, Križaj Wehrli Gisler)

Tanzfestival Winterthur, 14.-23. November 2019, Veranstaltungsort: Theater am Gleis, Untere Vogelsangstrasse 3, 8400 Winterthur. Abendkasse und Bar öffnen 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn.

www.tanzinwinterthur.ch

Normalpreis: 25.- SFr, Festivalpass: 50.- SFr, reduzierte Tickets für AHV, Legi, tiw-Mitglied, IG-Mitglied, Cameo-Mitglied

Tickets: www.eventfrog.ch/tanzfestivalwinterthur