Haydi, Deine Welt sind die Masken

Nach zwei sehr gut besuchten Veranstal­tungen zum Auftakt verspricht auch der dritte Theaterabend mit der Familie Flöz ein ganz besonderes, herausragendes Theatererlebnis: Das Berliner Künstler­kollektiv sorgt mit seinem Maskentheater weltweit für Furore: Am Freitag, 10. Februar, ab 20 Uhr steht deren jüngste Produktion, „Haydi“, auf dem Spiel­plan der Stadthalle Tuttlingen. Allemal ein kulturelles Highlight, für das sich der Weg von Konstanz nach Tuttlingen (rund 65 Kilometer) auf jeden Fall lohnt.

Das preisgekrönte Ausnahmeensemble begeistert darin mit skurrilen Masken und erstmals auch mit Schauspielern in Realszenen, die die Herzen der Zuschauer im Sturm erobern. 2015 wurde das Stück mit dem Monica-Bleibtreu-Preis als „Beste Komödie“ ausgezeichnet. Karten sind noch im verbilligten Vorverkauf erhältlich.

Pedro Solano beginnt nach dem Studium voller Ambitionen seinen Dienst in einer internationalen Grenzbehörde. Dort schnorchelt am Morgen der erste Kaffee durch die Maschine, die Vorbereitungen für die Weihnachtsfeier laufen an und der Alltag der internationalen Beamten-Crew nimmt seinen Lauf. Bei Pedros erstem Einsatz an der Außengrenze stirbt ein junges Mädchen in seinen Armen.

Das Schicksal des Mädchens reißt ihn abrupt aus seiner idealistischen Gedankenwelt, in der die globalen Flüchtlingsströme vor allem aus Zahlen und Grafiken bestanden. Sein Engagement für eine bessere und gerechtere Zukunft wird vom Kopf auf die Füße gestellt und schnell steht er gänzlich unvorbereitet und hilflos vor ungeahnten Problemen in der Behörde zwischen Paragraphenreitern und Büroleichen, Projektleitern und Gummibaumexperten, deren oberste Prioritäten es sind, die eigene Unantastbarkeit zu erhalten, Grenzen zu ziehen, zu schützen und zu verwalten. Und Grenzen sind überall. Ob draußen im Schneesturm vor Stacheldraht oder tief im Inneren des eigenen Herzens. Nach einem Kampf durch die Instanzen erkennt Pedro seine Ohnmacht und die Gewissheit, dass es weitere Tote geben wird. Was ihm bleibt, ist ein empathischer Akt der Verwandlung.

Familie Flöz jagt in ihrem neuen Stück dem flüchtigen Aufblitzen einer Utopie nach, die allen ein Zuhause versprechen möchte und doch scheitern muss. Inspiriert von der archetypischen Figur des Flüchtlings, verwebt das Ensemble ein Panoptikum der eigentümlichen Flöz-Charaktere mit Motiven der Erzählung „Heidi“. Der unerträgliche Kontrast zwischen dem Elend einer flüchtenden Familie und den Wohlstandsneurosen einer Bürobelegschaft in Kerneuropa war die Inspiration für Familie Flöz, in „Haydi!“ scheinbar unvereinbare Darstellungs- und Erzählformen miteinander zu kombinieren. Erstmals zeigt das Ensemble dafür Gesicht, will heißen: präsentiert kein reines Maskentheater, sondern auch reale Schauspieler. So treffen starre Masken und leblose Puppen auf unverhüllte Gesichter. Visuelles Spiel trifft auf eine Kakophonie aus Sprachen. Imaginative Bilder werden von grotesken und überzogenen Figuren unterbrochen. Ein riskantes Experiment, das sich auszahlt …

