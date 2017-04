Gehen wir über Ostern mal ins Theater

Alle Eier bemalt und Lämmchen gestreichelt? Dann die Ohren gespitzt – das Theater Konstanz hat noch einige Osterüberraschungen in petto: Im Großen Haus wie in der Spiegelhalle oder in der Werkstatt gibt es Musik-Stücke, Live-Hörspiele und richtig großes Theater. Die Übersicht:

Gleich am Samstag, 15. April, wird ab 20 Uhr die Bühne des Stadttheaters zum Musiktempel! Neil Young betritt bei „I’m Glad I Found You“ die Bühne des Konstanzer Stadttheaters (s. Foto). Die Inszenierung ist eine Reise durch den Kosmos des kanadischen Musikers bis hin zu den verlorenen Illusionen und flüchtigen Augenblicken, eine Hommage an Neil Young. In einem berührenden Abend treffen der kanadische Rockmusiker und Navid Kermani aufeinander, dessen „Das Buch der von Neil Young Getöteten“ der Produktion zugrunde liegt. Absolut authentisch gibt Axel Julius Fündeling den Vater, der seine von Dreimonatskoliken geplagte Tochter nur noch mit den Songs von Neil Young zur Ruhe bringen kann. Die hohe Stimme des Rocksängers, die Klänge seiner Gitarre haben eine beruhigende Wirkung auf den Säugling. Großartig verkörpert Ingo Biermann Sänger und Gitarristen Neil Young, großartig natürlich auch die Band.

Am selben Abend erlebt man in der Werkstatt bei „INVASION II – NEKROPOLIS“ ein infizierendes Live-Hörspiel, das Anita Augustin extra für Konstanz geschrieben hat.,

Am Ostersonntag wird im Stadttheater ab 20 Uhr die rasante Inszenierung der „Bakchen“ gezeigt, eine Tragödie der großen Gegensätze der Geschlechter, von Ordnung und Chaos, von fremden und eigenen Werten. Sie beschreibt den Niedergang einer Gesellschaft, die sich mit aller Macht an ihre alten Sitten und Strukturen klammert, während das Neue unaufhaltsam einbricht.

Und am Ostermontag hat man ab 20 Uhr in der Spiegelhalle noch einmal die Gelegenheit, sich von Neil LaButes Kurzstücken überraschen zu lassen. Bei „We have a situation here“ geht es in unterschiedlichen Situationen um Leben und Tod. Als die Wahrheit auf den Tisch kommt, eskaliert in Furien die Aussprache zwischen Barry und seinem Freund. In Liebesdienst GmbH warten zwei Frauen auf eine Therapie ungewöhnlicher Art, während Hassverbrechen vom perfekten Mord handelt. Der Road-Movie als ur-amerikanisches Motiv entwickelt sich in Nach der Hochzeit zum Alptraum.

Junge Zuschauer ab 3 Jahren kommen sowohl am Sonntag als auch am Montag, jeweils ab 15 Uhr, in der Werkstatt auf ihre Kosten. Am 16.4. gibt es ein Wiedersehen mit „Der Mond und das Boot“. Das kleine Boot möchte unbedingt den Mond treffen. Zusammen mit Dorothee, begegnet es einem Fisch, einem Pelikan und einem Wal. Wer kann helfen? Die zauberhafte Erzählung mit Musik nimmt kleine und große Zuschauer mit auf eine wundersame Reise durch einen Ozean voller Träume. Am 17.4. machen sich der kleine Bär und der kleine Tiger in „Oh, wie schön ist Panama“ auf die Suche nach dem schönsten Ort der Welt.

Tickets Tel. 07531-900150, theaterkasse@konstanz.de oder www.theaterkonstanz.de

MM/Foto: Theater Konstanz/Ilja Mess