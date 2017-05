Geburtstagsgrüße für seemoz

Am 1. Mai wurde seemoz zehn Jahre alt und niemand hat’s gemerkt. Doch. Die KollegInnen aus Stuttgart erinnern in ihrer aktuellen Kontext-Ausgabe an zehn Jahre Gegenöffentlichkeit am Bodensee. Und geflochten hat den Geburtstagskranz der Konstanzer Autor Pit Wuhrer.

Schöner Scheitern mit der Bahn: Man kann der Deutschen Bahn ein gewisses Gespür für Timing und Humor nicht absprechen. Denn sechs Tage nach der Sitzung des S-21-Lenkungskreises ist Bahnaufsichtsrat-Chef Utz-Hellmuth Felcht in Stuttgart zu Gast. Und spricht, kein Scherz, über „Innovatorisches Scheitern als Regelfall“. Zum Beitrag …

Rebellion im Weltrekordtempo: Das Schweizer Journalisten-Start-up „Republik“ hat einen furiosen Start hingelegt. Das Crowdfunding hat schon nach einer Woche fast drei Millionen Franken in das junge Unternehmen gespült. So etwas hatte vor ihnen noch keiner geschafft. Was macht dieser Erfolg mit den MacherInnen? Zum Beitrag …

Nur den eigenen Flausen verantwortlich: Heraus zum 1. Mai: Vor zehn Jahre erschien zum ersten Mal das Bodensee-Onlinemagazin „seemoz“. In dieser Zeit haben die Macher mit ihrer Berichterstattung einiges bewegt in der Region. Und sie haben noch viel vor. Zum Beitrag …

NSU: Totalversagen in Thüringen: Thüringen entwickelte Symptome eines failed state, lange bevor sich dieser Begriff auch im deutschen Sprachgebrauch einbürgerte. Als es Mitte der Neunzigerjahre darum ging, die immer gefährlicher werdenden rechtsextremen Strukturen zu bekämpfen, wurde die zuständige SoKo aufgelöst. Mit verheerenden Konsequenzen. Zum Beitrag …

Wer traut hier wem? Die Aufklärung der Missbrauchs- und Misshandlungsvorwürfe in den Heimen der Evangelischen Brüdergemeinde Korntal geht in die zweite Runde. Am Wochenende sollen erste Ergebnisse präsentiert werden. Einige ehemalige Heimkinder boykottieren die Veranstaltung. Ihr Vertrauen in die Brüdergemeinde ist verschwunden. Zum Beitrag …

Die jungen Milden: Jung und links und dann: ausgerechnet SPD. Wie passt das zusammen, nach Agendapolitik und Rentenreformen, die Altersarmut befördern? Gespräche mit Jusos zeigen, dass mehr hinter ihrem Engagement steckt als nur ein kurzweiliger Schulz-Hype. Zum Beitrag …

Top 5 im April: Auf der Liste der meistgelesenen Artikel steht „Tief unten“ ganz oben. Es folgen die „Klammheimliche Kehrtwende“ um die Mannheimer Multihalle, errötende Grüne auf Platz drei und schließlich „Die neue Rechte“ Alice Weidel und die dubiose Wahlkampffinanzierung der AfD.

Zum Beitrag …

Alles so schön kaputt hier: Lars Montag hat Helmut Kraussers Roman „Einsamkeit und Sex und Mitleid“ fürs Kino adaptiert. Herausgekommen ist ein böser Episodenfilm zur psychischen Befindlichkeit der Nation. Zum Beitrag …

Du bist Burka: Der Wetterer über deutsche Leitkultur, deutsche Steuerflucht und das deutsche Vermummungsverbot. Zum Beitrag …

Traumatisierte Puppen, gläserne Menschen: 35 Jahre Stuttgarter Trickfilmfestival: Trotz Kommerzialisierung ist es immer ein Eldorado des künstlerischen und experimentellen Animationsfilms geblieben. Zu Gast im Rahmen des diesjährigen Kroatien-Schwerpunkts ist auch ein einstiger Konkurrent, das Zagreber Animafest. Zum Beitrag …

Willkommen in Container-City: Jahrelang schwelte die Diskussion um die Sanierung von Stuttgarts Kunst- und Kreativareal Wagenhalle. Mittlerweile sind die Bauarbeiten in vollem Gange. Die KünstlerInnen sind solange in Container vor dem Gebäude umgezogen und haben sich eine richtige kleine Stadt gebaut. Am Samstag ist Eröffnung. Zum Beitrag …

MM/hpk