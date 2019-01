Feuer und Flamme für Strom & Wasser

Heinz Ratz, exzentrischer Liedermacher und Bandchef von Strom & Wasser, gibt am 26. Januar ein Konzert im Konstanzer Kulturladen, seemoz e.V. ist Mitveranstalter. Seit Jahren tourt die Gruppe durchs Land, sammelt für Obdachlosenunterkünfte, macht sich stark für Umweltschutz und die Rechte von Geflüchteten, unterstützt selbstverwaltete Jugendzentren und positioniert sich klar gegen den braunen Ungeist. Ein nicht nur musikalisches Highlight im neuen Jahr.

Bandleader Heinz Ratz hat gemeinsam mit Konstantin Wecker das „BOK“ gegründet, das Büro für Offensivkultur, das sich zu einer musikalischen schnellen Eingreifgruppe und einem wirkungsvollen Netzwerk gegen den europaweit aufkeimenden Faschismus und überhaupt jede Form von Unrecht entwickeln soll.

Vor und nach den Veranstaltungen und auch während des Konzerts informiert Heinz Ratz zwischen den Songs über die stattfindende Vernetzung, über seine Erfahrungen in politisch schwierigen Gegenden, in denen eigentlich nur noch braune Strukturen nennenswert funktionieren und die Demokratie schon in der Defensive ist. Strom & Wasser steht auch für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit geflüchteten MusikerInnen, die durch Besuche von über 200 Flüchtlingslagern zustandegekommen ist. Gleichzeitig findet bei den Konzerten eine weitere Vernetzung mit den politisch relevanten Gruppen vor Ort statt, mit den lokalen Musikern und mit Einzelpersonen, die daran interessiert sind, sich gegen Rechts und für Demokratie zu positionieren.

Seit Jahren das Eigenwilligste, was man unter der Bezeichnung „Liedermacher“ finden kann, hält Strom & Wasser nicht nur durch ihre brillante Musik, ihren hohen Gute-Laune Faktor und der wilden Mischung aus Politik, Party und anspruchsvollen Texten das Konzertpublikum in Bann. Vor allem ihre poltischen Aktionen sind spektakulär und haben sie bundesweit bekannt gemacht: 1000 Kilometer sind sie für Obdachlose durch die Republik gelaufen, 800 Kilometer für den Artenschutz durch deutsche Flüsse geschwommen, fast 7000 Kilometer für Flüchtlinge durch die Lande geradelt – um dann mit Weltklasse- Musikern auf Tour zu gehen, die in deutschen Flüchtlingslagern ohne Auftrittsmöglichkeiten leben müssen.

Mehr als 100.000 Euro Spenden für die Betroffenen konnten Heinz Ratz und seine Band bislang dabei sammeln. Und auch nach zwölfjähriger Bandgeschichte präsentiert sich Strom & Wasser angriffslustiger, spielfreudiger und bunter denn je: Ska-Punk-Polka-Randfiguren-Walzer-Rock mit stark kabarettistischer Schlagseite. Ein unbedingtes Muss für alle, die mehr als nur den üblichen Mainstream suchen.

MM/hr

Wann? 26.1. 2019. Wo? Kulturladen Konstanz, Joseph-Belli-Weg 5. Einlass ab 20.30 Uhr. Eintritt frei, aber um Spenden wird gebeten. Eine gemeinsame Veranstaltung von KuLa und seemoz e.V.

